[PRONOSTICS] Clermont va-t-il enfin retrouver le chemin de la victoire au Michelin ?

Les Clermontois n'ont plus gagné à la maison depuis octobre dernier et un succès contre Pau. La venue de Castres ne sera pas facile à gérer.

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax. Cette semaine, nous avons choisi les matchs du Stade Rochelais, de Clermont et de Toulon.

La Rochelle - Bayonne (VENDREDI 22 JANVIER - 20H45)

Les Rochelais ne sont plus leaders du Top 14 mais ils comptent un match en retard par rapport à Toulouse. Le Stade a plus la cote que les Maritimes et pourtant, les deux formations ont gagné autant de matchs, à savoir 10. Face à Bayonne, les Rochelais ont l'occasion de ne pas se laisser distancer par les Toulousains qui iront à Agen. De leur côté, les Bayonnais ont besoin de points pour laisser la zone rouge derrière eux mais il sera compliqué de s'imposer à Deflandre.

Le pari sûr : succès des locaux par au moins 15 points, à 1,50.

Le pari audacieux : victoire des visiteurs, cote à 9.

Clermont - Castres (SAMEDI 23 JANVIER - 18H15)

Le CO tourne très fort en ce moment. Victoire à Lyon, contre Agen puis à Montpellier, les Clermontois seraient bien inspirés de se méfier des Tarnais. Ils ont amorcé la remontada et l'ASM pourrait en faire les frais. Les Clermontois ont connu une mauvaise passe mais restent sur un succès à Pau et un nul à l'UBB. Cependant, ils n'ont plus gagné à la maison depuis octobre dernier ! Une éternité et ça commençait à sérieusement leur peser sur le système.

Le pari sûr : 1,86, c'est la cote si la majorité des points sont inscrits dans le premier acte.

Le pari audacieux : Castres en tête à la pause puis succès des locaux (cote à 6).

Toulon - Stade Français (DIMANCHE 24 JANVIER - 21H05)

Les Toulonnais et les Parisiens se cherchent encore. Les deux formations alternent le bon et le moins bon en championnat. Au classement, seuls trois points les séparent. Si le Stade Français venaient à s'imposer, il pourrait donc s'inviter dans les quatre premiers. Mais les Varois sont très solides à Mayol cette saison. En effet, ils n'ont pas encore été battus chez eux. Autant dire que la tache ne sera pas facile pour les visiteurs.

Le pari sûr : Toulon gagne de 1 à 7 points, cote à 3,75.

Le pari audacieux : nul à la pause puis succès des locaux, cote à 16.

