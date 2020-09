[PRONOSTICS] Champions Cup - Entre Clermont et le Racing 92, il y aura forcément un déçu

Clermont, Toulouse et le Racing 92 jouent ce week-end leur place en demi-finale de la Champions Cup. Y aura-t-il un ou deux clubs français dans le dernier carré ?

Champions Cup - Quels sont les scénarios possibles des demi-finales ?

Les chances françaises sont multiples à l'occasion de ces quarts de finale européens. Six formations de Top 14 sont encore en lice. On est même certain qu'il y aura un représentant tricolore en demie puisque l'ASM reçoit le Racing 92. Cependant, des incertitudes demeures. L'occasion de placer des pronostics avec notre partenaire Winamax.

Clermont - Racing 92 (SAMEDI 19 SEPTEMBRE - 18H45 )

FLASHBACK - En 2018, le Racing 92 l'emportait face à Clermont : rebelote ? [VIDÉO]Les Clermontois n'ont pas oublié ce revers de 2018. Reste à espérer pour la Yellow Army qu'ils ont bien retenu la leçon pou ne pas revivre la même déception. Ils pourront compter sur leur recrue star Kotaro Matsushima, aligné à l'arrière. Côté Racing, on sait que c'est possible. On est donc en confiance avec des éléments comme Vakatawa, Thomas et Russell qui ont brillé lors des matchs de poules. Mais c'était il y a plusieurs mois. La dynamique sera-t-elle la même ? Champions Cup - Le Racing 92 avec Russell et Vakatawa face à Clermont en quart [COMPOSITION]

Le pari sûr : le match devrait être serré puisqu'une victoire des locaux par moins d'écart n'est cotée qu'à 1,09.

Le pari audacieux : on vous parlait du Japonais Matsushima. Un essai de l'arrière est coté à 3,25. Ce serait son premier avec Clermont avec qui il n'a joué que 15 minutes pour le moment.

Pour parier sur ce match, c'est par ici

Stade Toulousain - Ulster (DIMANCHE 20 SEPTEMBRE - 13H30)

FLASHBACK - Revivez la seule défaite à domicile de Toulouse en 1/4 de finale de Champions Cup [VIDÉO]Toulouse n'a perdu qu'un quart de finale européen à domicile dans son histoire. Mais c'était face à une équipe irlandaise, le Leinster, en 2006. Il a déjà perdu face à l'Ulster également, une seule fois, mais c'était à l'extérieur, en 1998. Les Toulousains sont donc invaincus face aux Ulstermen à ce stade de la compétition. Les cadres seront au rendez-vous pour ce choc tant attendu. [COMPOSITION] Champions Cup - Le Stade Toulousain avec Kolbe mais sans Esltadt face à l'Ulster

Le pari sûr : la victoire toulousaine n'est cotée qu'à 1,15, c'est dire si on ne donne pas beaucoup de chances aux visiteurs.

Le pari audacieux : match nul à la pause puis victoire des locaux ? Cote à 14.

Pour parier sur ce match, c'est par ici !

Qui sera le vainqueur de la Champions Cup ?

Avec le début des quarts de finale, c'est le moment de se mouiller. Le Leinster et Toulouse se partagent 8 titres mais il y a du beau monde qui peut également rêver à ajouter un nouveau trophée à son palmarès.

Le pari sûr : La cote sûre, c'est le Leinster, à seulement 2, contre 5 pour le Stade Toulousain.

Le pari audacieux : Clermont et le Racing 92 sont en revanche moins dans le viseur des pronostiqueurs avec une cote à 12.

Pour parier sur le vainqueur, c'est par ici !

N'oubliez pas les copains : votre 1er pari remboursé jusqu’à 100 € avec l'offre Winamax ! De quoi se tenter un pari audacieux ?

En partenariat avec Winamax.