FLASHBACK - Revivez la seule défaite à domicile de Toulouse en 1/4 de finale de Champions Cup [VIDÉO]

Samedi, le Stade Toulousain reçoit l’Ulster en quart de finale de la Champions Cup. Savez-vous quel est le seul quart de finale perdu à domicile des Stadistes ?

Saison 2005-2006, à l’époque le Stade Toulousain est archi favori et caracole en tête du Top 14, tout le monde fanfaronne, ce qui a le don d’exaspérer les Irlandais qui n’avaient pas lejur splendeur actuelle. C’était une équipe sans saveur et sans internationaux de renom. Le grand Jamie Heaslip n’avait que 23 ans. Les supporters ne l’ont pas oublié, Toulouse avec sa pléiade de star qui ne devait faire qu’une bouchée des jeunes irlandais.

Le Stade Toulousain rentre bien dans le match en inscrivant une pénalité dès la 5e minute par l’intermédiaire de Jean-Baptiste Elissalde. Cependant, leur indiscipline va leur coûter cher et les "Leinstermen" vont mener 9-6 avec un Felipe Contepomi impassible face aux perches, juste après ils vont inscrire le premier essai du match par Bryan O’Driscoll après un beau mouvement initié par l’ouvreur argentin. Le score est de 19-9 à la mi-temps pour les Irlandais.

Au retour des vestiaires, Toulouse domine les débats et Elissalde va inscrire deux pénalités coup sur coup et Michalak un drop pour recoller à 19-18. Michalak se fait intercepter dans ses 22 mètres Résultat : essai et c’est là qu’ils ne reverront plus le Leinster. Ces derniers vont même inscrire un essai de 80 mètres grâce à Hickey sur un ballon perdu des Toulousains. 31-21 à l’heure de jeu et ce n’est pas fini. 5 minutes après, ils crucifient de nouveau le Stade. Les deux essais en fin de match de Nyanga et Jauzion ne changent rien. Score final 41-35. Toulouse est éliminée en quart de finale et connaît à ce jour sa seule élimination à ce stade de la compétition, à domicile.

Toulouse :

Poitrenaud (Médard, 75e); Clerc, Jauzion, Fritz (Kunavore, 68e), Heymans; (o) Michalak (Dubois, 65e), (m) Elissalde; Nyanga, F. Maka, Bouilhou (Lamboley, 60e); Brennan (Millo Chluski, 48e), Pelous; Hasan (Menkarska, 68e), Bru (Lacombe, 70e), Poux.

Leinster :

Dempsey; Horgan, O'Driscoll (Lewis, 76e), D'Arcy (Kearney, 72e), Hickie; (o) Contepomi, (m) Easterby; Gleeson, Heaslip, Jowitt; O'Kelly, Williams; Green, Blaney, Corrigan (Mac Cormack, 52e).Rempla. tempo.: Contepomi par Kearney (56e-58e).