Champions Cup - Quels sont les scénarios possibles des demi-finales ?

Ce mercredi, l'EPCR a dévoilé la programmation des demi-finales de Champions Cup. Quel club français peut recevoir à la maison ?

Les demi-finales de Champions Cup auront lieu le samedi 26 septembre pour les clubs qualifiés. Dans un communiqué officiel, l'EPCR a déclaré qu'"à titre exceptionnel, pour faciliter l'organisation des derniers matchs de la saison, l’EPCR est en mesure de confirmer que les clubs les mieux classés à l’issue de la phase de poule auront l’avantage de jouer à domicile leur demi-finale." Les matchs seront retransmis sur BeIN Sports et France Télévisions sur la même journée.

Les scénarios possibles :

"Les vainqueurs des quarts de finale de Champions Cup Leinster Rugby – Saracens et ASM Clermont Auvergne – Racing 92 s’affronteront en demi-finale le samedi 26 septembre. L’autre demi-finale, également le samedi 26 septembre et en direct sur France Télévisions et beIN Sports, opposera les gagnants des quarts de finale Exeter Chiefs – Northampton Saints et Toulouse – Ulster Rugby", a indiqué l'EPCR. Mais pour cette édition, avantage aux équipes les mieux classés. Le classement prend en compte la position des équipes à la fin des phases de poules :

Leinster Rugby Exeter Chiefs Toulouse Clermont Racing 92 Ulster Rugby Northampton Saints Saracens

Demi-finale #1

Les deux places pour cette demi-finale se joueront entre les quarts de finaliste Leinster vs Saracens et Clermont vs Racing 92. Quoi qu'il arrive, si le Leinster (1er) se qualifie, ils recevront la demi à domicile face au Racing 92 (5e) ou Clermont (4e). Les Saracens (8e) n'ont aucune chance de recevoir à la maison. Clermont pourrait recevoir les Saracens si ces derniers l'emportent en quart face au Leinster. De même pour le Racing 92.

Demi-finale #2

De ce côté du tableau, c'est Exeter qui recevra à domicile quoi qu'il arrive, si la qualification en demi est là. Le Stade Toulousain (3e) pourrait jouer soit à Exeter (2e), soit à domicile face à Northampton (7e). Toulouse ne recevra donc sa demi-finale qu'en cas de victoire de Northampton sur Exeter.