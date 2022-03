PRONOSTICS. Bordeaux va-t-il enfin relancer la machine à Paris ?

Découvrez les grilles de la rédaction avec notre partenaire Winamax, avec notamment la rencontre Paris vs Bordeaux ou encore Toulouse vs Lyon.

Cette semaine dans la grille de la rédaction avec notre partenaire Winamax focus sur les matchs du championnat de première division bien évidemment. Une 21e journée avec énormément d'enjeux. La course aux points est plus que jamais lancée. Et ce, aussi bien en haut du classement en vue de la qualification pour les phases finales. Qu'en bas, où plusieurs équipes se battent pour rester dans l'élite. On se penche aussi sur le championnat anglais avec des affiches intéressantes.

Toulon vs Clermont

On donne un petit avantage aux Toulonnais dans cette rencontre qui sent bon les phases finales d'un passé pas si vieux. Les Varois sont dans une bonne dynamique et peuvent même encore espérer rentrer dans les six. Mais ça passe par une série de victoires.

Brive vs Castres

Ce n'est peut-être pas l'affiche qui vent le plus de rêve sur le papier. Mais si vous aimez le combat, les joueurs qui mouillent le maillot et ne lâchent rien de la première à la dernière seconde, vous allez être servis. Deux équipes très accrocheuses, mais Brive se bat pour sa survie. A domicile, les Corréziens devraient avoir l'avantage. Bonus défensif pour les visiteurs.

Montpellier vs Biarritz

La belle série des Héraultais s'est terminée mais le leader du championnat, c'est bien Montpellier. Un match des extrêmes puisque les Basques sont bons derniers de cette première division. Ils ont du coeur et pourraient poser des problèmes aux locaux, mais une victoire bonifiée est à la portée de ces derniers.

Pau vs Perpignan

Ici aussi, les points vaudront très cher. Les Catalans sont relégables pour le moment mais cette 13e place leur permettra de jouer l'access match face à l'équipe qui aura perdu la finale de la deuxième division. Ce qui n'est jamais une mince affaire. Alors autant éviter ce match couperet. Pau a soufflé le chaud et le froid cette année mais un succès à domicile semble se dessiner.

La Rochelle vs Racing 92

Un point seulement sépare ces deux équipes à l'orée de la 21e journée. C'est dire l'enjeu qui entoure cette rencontre. Pour l'heure, ce sont les Franciliens qui verront les phases finales. Mais les Rochelais, finalistes l'an passé, sont toujours dans la course. On les voit remporter un précieux succès ce week-end.

Paris vs Bordeaux

Les Bordelais marquent le pas en cette deuxième partie de saison. Et le déplacement à Paris pourrait leur faire perdre encore de précieux points. Une qualification directe en demie est toujours possible mais la concurrence n'est pas loin. Les locaux n'ont, eux, pas abandonné l'espoir de voir les phases finales. Une cinquième défaite de rang se profile à l'horizon pour Bordeaux.

Pariez sur ce match

Toulouse vs Lyon

Le Tournoi terminé, Toulouse espère reprendre sa marche en avant avec ses internationaux. Certains pourraient jouer ce week-end et permettre au champion en titre de remporter un précieux succès face à un adversaire direct qui pointe seulement à une longueur devant. Les bonus pourraient faire la différence en fin de saison. Les Lyonnais devraient en grappiller un dimanche.

Saracens vs Bristol

Les Sarries n'ont la main mise sur le championnat comme par le passé. Mais cela ne les empêche pas de pointer à la deuxième place du classement anglais. A l'inverse, Bristol a eu du mal à décoller cette année. Une victoire des locaux semble logique ici.

Exeter vs Leicester

C'est le choc de cette 21e journée en Angleterre. Le leader se déplace chez le quatrième. Lequel doit assurer son rang sous peine de voir les phases finales lui passer sous le nez. Leicester n'a perdu que trois matchs cette saison mais on voit bien les locaux s'imposer ce week-end dans un match animé.