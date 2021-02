PRONOSTICS. 6 Nations 2021. La France est-elle favorite à Dublin après son succès à Rome ?

Le XV de France se déplace en Irlande ce dimanche dans le cadre de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations 2021. Un gros test pour les Tricolores.

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax sur les matchs du Tournoi des 6 Nations. La France est-elle favorite à Dublin après son succès à Rome ?

Angleterre - Italie (SAMEDI 13 FÉVRIER - 15H15)

Qui l'eut cru ? Ce match sera celui des vaincus de la première journée. L'Italie a subi la loi du XV de France tandis que l'Angleterre a été surprise par l'Ecosse. Cela ne devrait pas se reproduire cette semaine sous peine de tremblement de terre sur la planète ovale. Les Italiens devraient faire les frais de la gueulante d'Eddie Jones et de la volonté des Anglais d'afficher un autre visage sur leur pelouse. On espère cependant que les Italiens auront assez de coffre pour les embêter pendant plus d'une mi-temps.

Le pari sûr : l'Angleterre va-t-elle inscrire plus de 45,5 points ? Avec une cote à 1,70, les parieurs y croient.

Le pari audacieux : 2,75, c'est la cote pour un intervalle de points de 63 ou plus ! Autant dire que les Italiens ne sont pas vraiment favoris.

6 Nations 2021. En cas de victoire face au Pays de Galles, l'Écosse pourrait encore réécrire l'histoireL'Écosse pourrait à nouveau écrire une belle page de son histoire en battant le Pays de Galles samedi. Le XV du Chardon a fait forte impression en s'imposant en Angleterre pour la première fois depuis 1983. De leur côté, les Gallois ont eu du mal à se défaire d'Irlandais qui ont joué la majeure partie de la rencontre à 14 contre 15. La confiance est clairement dans le camp des locaux pour ce match.

Le pari sûr : un essai de Duhan van der Merwe, coté à 2,75.



Le pari audacieux : Pays de Galles gagne de 8 à 14 points, cote à 7,50.

Irlande - France (DIMANCHE 14 FÉVRIER - 16H00)

Gros test pour les hommes de Fabien Galthié à Dublin ce dimanche. Un match qui sera suivi par tous les supporters des nations du Tournoi. Les Bleus font forte impression depuis un an et ils doivent confirmer à Dublin. L'Irlande jouera sans ses maîtres à jouer Sexton et Murray mais elle a montré beaucoup de coeur et de solidarité la semaine passée. Les Bleus ont été sereins en Italie mais l'opposition sera d'un tout au calibre ce dimanche. 6 Nations 2021. L'Irlande sans Sexton et Murray face au XV de France [COMPOSITION]

Le pari sûr : Succès de la France coté à 1,55, c'est dire !

Le pari audacieux : un essai de Brice Dulin (cote à 6) pourrait vous rapporter une belle somme.



