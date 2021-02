6 Nations 2021. En cas de victoire face au Pays de Galles, l'Écosse pourrait encore réécrire l'histoire

Après l'Angleterre, l'Ecosse affronte le Pays de Galles dans le Tournoi. En cas de succès, les Ecossais pourraient écrire une nouvelle page de leur histoire.

6 Nations 2021. VIDEO. Une incroyable Ecosse fait chuter l'Angleterre à Twickenham pour la 1ère fois depuis 38 ans !En s'imposant samedi en Angleterre, l'Écosse a mis fin à une série de défaites à Twickenham qui courrait depuis 1983 ! Un exploit historique qui pourrait en appeler d'autres si les hommes de Gregor Townsend avaient la bonne idée de s'imposer sur leur pelouse face au Pays de Galles. Cette année, le XV du Chardon reçoit à trois reprises. Un calendrier plus favorable que les Bleus pour aller chercher la victoire finale dans le Tournoi. Une compétition qu'ils n'ont plus remporté depuis 1999 ! Et pour voir un Grand Chelem, il faut revenir 31 ans en arrière (1990). À cette époque, on jouait encore le Tournoi des 5 Nations. Mais avant de penser tout ça, il faudra battre les Gallois samedi. L'an passé, les Écossais s'étaient imposés 14 à 10 à Cardiff, infligeant ainsi une nouvelle défaite au Pays de Galles à la maison après le revers concédé face à la France.



Sachez que l'Écosse n'a plus battu cet adversaire deux fois de suite depuis 2003. Mais compte tenu de la forme actuelle des deux sélections, les pronostics sont plus en faveur des joueurs du Chardon. Lesquels n'ont plus remporté leurs deux premiers matchs du Tournoi depuis 1996 ! Vous y croyez ? En cas de succès samedi, les Écossais seraient sur une série de cinq victoires dans cette compétition. Ce qui n'est jamais arrivé dans la version 6 du Tournoi. Il faut remonter à 1984, année de victoire finale pour voir autant de succès d'affilée. Avant son carton plein cette année-là, et comme nous l'avons écrit en introduction, le XV du Chardon avait battu l'Angleterre à Twickenham. Coïncidence ? Je ne crois pas.