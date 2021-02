6 Nations 2021. VIDEO. Une incroyable Ecosse fait chuter l'Angleterre à Twickenham pour la 1ère fois depuis 38 ans !

Ce samedi, les Ecossais ont réalisé un immense exploit face à l'Angleterre, en gagnant à Twickenham (6 à 11) pour la première fois depuis 1983 ! Géant !

6 Nations 2021. L'Angleterre avec Maro Itoje et son cousin pour accueillir l'EcosseCe début de Tournoi 2021 est donc un sacré pied pour les supporters tricolores ! Après avoir vu les Bleus s'imposer largement en Italie samedi, en début d'après-midi, ils ont ensuite pu jubiler de la victoire historique de leurs amis écossais en Angleterre (6 à 11). Une première depuis 1983 ! D'autant que ce magnifique résultat des Scottish fut tout sauf un hasard, un coup de chance ou un rebond favorable comme il en existe tant dans notre monde du rugby chéri. Là, les partenaires de Finn Russell ont tout simplement dominé les Anglais dans tous les compartiments du jeu, rentrant les épines de la Rose dans sa tige jusqu'à la moelle. Un début de match tambour battant, des attaques incisives et une première demi-heure passée dans le camp des locaux, dont une bonne partie à même faire le siège de leurs 22 mètres. Après un léger manque de réalisme et notamment une diagonale au pied de Russell pour Duhan Van der Merwe un poil trop longue, le XV du Chardon était enfin récompensé de tous ses efforts. Servi en bout de ligne après une longue séquence écossaise, c'est ce même Van der Merwe qui, grâce à son punch, résistait à 3 plaquages dont celui de Daly pour marquer en coin et récompenser les siens (0 à 8, 30ème).

Le pire ? C'est que les Anglais, amorphes, paraissaient presque incapables de réagir nettement en mettant par exemple la ligne de but adverse en joue. Non, bien loin de là, les partenaires d'Owen Farrell évitaient seulement d'être décrochés au score grâce au pied de leur capitaine, pourtant fantomatique ce samedi (6 à 11 à la pause). A l'image de ce dernier, les cadres de la Rose étaient tous transparents, à l'inverse des Watson, Fagerson ou Redpath écossais, piquants. Au retour des vestiaires, le score ne changerait pas malgré les assauts répétitifs des visiteurs. Il fallait même attendre la 70ème minute de jeu pour voir enfin les Anglais arrêter de s'entêter avec le jeu au pied perpétuel, et tenter de renverser, in fine, la situation. Oui mais voilà, ce n'était pas l'équipe d'Eddie Jones du dernier Mondial qu'il y avait sur la pelouse londonienne ce samedi, et les séquences sporadiques et relativement ternes des hommes en blanc finissaient toutes par une scorie, ou un ballon récupéré par les Ecossais. Ultra-solidaires, c'est d'ailleurs un ultime grattage d'Hamish Watson qui sécurisait la victoire des Scots à Twickenham 6 à 11. Élémentaire.

Pour le 150ème anniversaire de la première confrontation entre ces deux équipes, le Chardon a donc bien plus piqué que la Rose, et permis à son étendard de ramener la Calcutta Cup à Edimbourg, une fois n'est pas coutume. La rencontre aura aussi eut le mérite de confirmer l'impression donnée par la finale d'Autumn Nations Cup : celle que les Anglais étaient ballants, prenables. Trop présomptueux, trop entêtés, en manque de rythme ? Chacun son idée, mais toujours est-il que la présence de la moitié de cette équipe en deuxième division anglaise ainsi que l'absence, encore et toujours, des frères Simmonds par exemple, rend bien plus tangent le navire de la Perfide Albion qu'elle ne veut bien l'avouer... Et si le principal opposant des Bleus dans ce Tournoi n'était finalement pas celui que l'on croyait ?