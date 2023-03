L'un des meilleurs joueurs de ProD2 écarté pour avoir levé la main sur la femme d’un joueur

Jonathan Ruru, qui figure parmi les tous meilleurs joueurs de ProD2 depuis son arrivée en France, est sommé de quitter Provence Rugby.

Nos confrères de La Provence rapportent que le joueur était mis à l’écart du groupe depuis de longues semaines. Selon la même source, cela découlerait, a près la coupure hivernale, d’une soirée entre joueurs organisée pour fêter le passage à la nouvelle année, où les compagnes des joueurs étaient invitées. Fortement alcoolisé, l’ancien 9 des Blues s’en serait alors pris à la femme d'un de ses coéquipiers en la frappant. Ni une ni deux et en retour, il s’est fait corriger au sens propre du terme par l’un des joueurs ayant assisté à la scène et ayant visiblement la main ferme. Bilan ? Une fracture de la mâchoire et une épaule cassée pour le demi de mêlée provençal. Ambiance.

"Personne ne le regrettera dans le vestiaire"

Désormais remis, Ruru est pour autant - et logiquement - devenu une personne non grata dans le vestiaire aixois. "Il a mis tout le monde contre lui. Et personne ne le regrettera dans le vestiaire !", explique un joueur du club à la Provence. Alors qu’elle ne s’est toujours pas exprimée sur ce dossier, la direction du club aixois va tout de même prendre une décision conforme et radicale puisque le Néo-Zélandais devrait être licencié prochainement. Malgré une contestation de ses avocats estimant que cette soirée relève du privé, rien n'y fait. Plus personne ne veut de cet excellent joueur du côté du Jas de Bouffan. Il restait pourtant deux ans de contrat à Ruru, qui venait tout juste de prolonger son bail dans le 13…

