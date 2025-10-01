PROD2. 0 points et son maître à jouer sur le flanc : conditions particulières à Dax pour recevoir l’ogre de Vannes
Le capitaine J-B Barrère montrera la voie face au champion de ProD2 2024. Screenshot : Canal Plus
Sans son ouvreur titulaire pour les 2 prochains mois, l'US Dax s'en remettre encore sur la grinta des Landais pur souches J-B Barrère, Sylvère Reteau ou Théo Gatelier.

Rien ne se sera offert à l’US Dax cette saison. Après avoir remonté péniblement sa sanction de 5 points de pénalité, le club landais culmine donc à la dernière place de la ProD2, après 5 journées.

L’auspice d’une d’une saison qui s’annonce compliqué, et qui marque une vraie rupture avec les années précédentes sous la houlette de Jeff Dubois, licencié cet été.

Et ce n’est pas fini puisque les Rouge et Blanc vont devoir se passer de leur demi d’ouverture Romuald Séguy pendant 2 mois.

Le numéro 10 de 30 ans est touché au niveau des ligaments d’un doigt et ne pourra pas rejouer avant environ huit semaines, informe Rugbyrama. Avec près de 250 minutes et 3 titularisations au compteur sur ce début de saison, il était le maître à jouer de l’US Dax et de son coach Vincent Etcheto.

Une option surprise ? 

En son absence, c’est donc l’autre numéro dix du groupe professionnel, Hugo Cerisier, qui devrait se voir confier les commandes de l’attaque dacquoise. Au club depuis sa montée en seniors, il dispose d’une expérience cohérente pour guider les siens.

Même si l’encadrement landais envisage, selon Rugbyrama, de faire également travailler l’ancien tarbais Maxime Otlmann à l’ouverture pour palier cette absence. Lui qui joue d’habitude ailier ou arrière…

Bref, une complication de plus pour ce club historique du rugby du français, à 2 jours de recevoir ni plus ni moins que Vannes, l’ogre de cette ProD2. Qui compte bien finir son premier bloc dans le Top 2 de ce championnat. Et cela passe par une victoire à Dax. Les fidèles J-B Barrère, Sylvère Reteau ou Théo Gatelier savent à quoi s’en tenir…

