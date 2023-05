Pro D2. ZÉRO club occitan en phases finales : un programme qui pose problème…

En Pro D2, l’Occitanie est très représentée, mais pour les phases finales de la saison 2022-2023, elle manque à l’appel.

Contrairement à ce que l’on observe d’habitude, aucun club d’Occitanie ne montera dans l’élite cette année. Ce qui peut sembler anodin aux premiers abords est en réalité assez rare. Depuis l’instauration des phases finales d’accession au Top 14, c’est seulement la 5ᵉ fois qu’aucune formation d’est en mesure d’être promue à la fin de la saison régulière. Plus rare encore, cela n’était plus arrivé depuis 10 ans. En effet, lors de la saison 2012-2013, l’US Oyonnax, champion, avait atteint directement le Top 14. En parallèle, Brive, Pau, La Rochelle et Aurillac étaient les quatre candidats supplémentaires pour atteindre l’élite. À cette époque-là, la région administrative de l’Occitanie n’existait même pas.

Cette saison, les deux clubs directement qualifiés en demi-finale ne sont même pas du Sud-ouest. Tous deux en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est Oyonnax qui a terminé premier du classement, suivi par le FC Grenoble. En barrages, on retrouve deux clubs de la Nouvelle-Aquitaine avec le SU Agen et le Stade Montois, qui s'affrontent mutuellement. Ensuite, les Bretons du RC Vannes se déplacent en Bourgogne-Franche-Comté sur la pelouse du USO Nevers. Une diversité qui fait honneur aux volontés de développement du rugby français, mélangeant des régions historiques et des nouveaux territoires.

Pas d’Occitans, mais une finale à Toulouse…

Avec une annonce publique faite le 27 mars dernier, la finale de Pro D2, seule rencontre à se jouer sur terrain neutre, se joue à Toulouse. Plus précisément, c’est le Stade Ernest Wallon qui accueillera l'événement. L’antre du Stade Toulousain avait déjà reçu cet honneur en 2018, avec la victoire de l’USA Perpignan sur le FC Grenoble, le tout accompagné d’une forte teinte sang et or dans les tribunes.

Face à ce tableau final et à ce choix de lieu pour la finale, une question peut être posée. Pourquoi avoir choisi d’offrir à la Ville rose un événement pareil en étant aussi loin de tout candidat potentiel à la promotion ? Dans cette équation qui n’arrange guère la plupart des supporters concernés, seuls Agen et Mont-de-Marsan sont à moins de 3 heures de route. En utilisant les réseaux d'autobus ou de trains, il faudra en moyenne 6 heures et 10 minutes à l’une de ces 6 familles de supporters pour se rendre sur place. Si les supporters d’Agen et du Stade Montois ne devraient pas trop connaître de gares ou d’aires d’autoroutes, le fait que ces deux formations s’affrontent en barrage oblige une équipe lointaine à faire le déplacement à Ernest Wallon.

Pour obtenir quelques éclaircissements sur cette problématique, la Rédaction du Rugbynistère a contacté la Ligue Nationale de Rugby et se propose d’écrire un article en réponse dans le but d'éclaircir cette décision.

