RUGBY. On connaît le programme complet des phases finales de Pro D2

Ce vendredi se jouait la dernière journée de la phase régulière de Pro D2. On connaît désormais les affiches des barrages et les potentielles demi-finales.

La dernière journée de Pro D2 s'est achevée ce 5 mai. On connait désormais les affiches des barrages. Pour ces ultimes matchs de la phase régulière, Mont-de-Marsan s'est imposé sur sa pelouse face à Rouen (47-17), tout comme Grenoble qui a disposé de Vannes (27-24). Agen s'est lourdement incliné à Béziers (41-14) alors que Nevers l'a remporté facilement face à Montauban (48-13). Le leader de la phase régulière, Oyonnax s'est aussi offert un dernier succès à domicile face à Soyaux-Angoulême (33-31).

Avec ces derniers résultats, on y voit plus clair concernant les affiches des barrages ainsi que les potentielles demi-finales. Ainsi, Nevers reçoit Vannes le 11 mai prochain. Le gagnant ira défier Oyonnax à Charles-Mathon le 20 mai 2023 en demi-finale. L'autre barrage se jouera donc entre Mont-de-Marsan et Agen le 12 mai et le vainqueur ira défier le deuxième de la phase régulière, à savoir Grenoble le 20 mai au Stade des Alpes.

Les deux équipes qui sortiront victorieuses de ses demi-finales joueront un dernier match au stade Ernest-Wallon de Toulouse, le 27 mai prochain, pour déterminer qui sera le grand champion de Pro D2 qui succèdera à Perpignan. Mais les espoirs de montée en Top 14 ne seront pas anéantis pour le perdant de cette finale. En effet, il y aura un dernier Access Match qui opposera le vice-champion de Pro D2 au 13e de Top 14. Le gagnant sera en Top 14 pour la saison 2023-2024. Mais qui y accèdera ? Réponse dans quelques semaines.