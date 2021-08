PRO D2 - Vous vous souvenez du feu follet Nikola Matawalu ? Eh bien il vient de s'engager à... Montauban !

Selon Canal +, Montauban a réalisé un gros coup en enrôlant le demi de mêlée fidjien Nikola Matawalu (32 ans ; 40 sélections), en tant que joker médical.

Ils étaient autrefois le duo magique de Fijdiens des Glasgow, celui ayant plus que largement contribué au titre de Rabbodirect Pro12 des Écossais en 2015, remporté face au Munster à l'époque. Ils se retrouveront donc en France cette année, pas directement puisque l'un évoluera en Top 14 et l'autre en ProD2, mais pourront certainement se cotoyer et boire un kava ensemble à l'occasion.

Nakarawa et ses compatriotes absents en début de saison pour raison… administrative !

En effet, si vous aurez reconnu le nom des deux larrons cachés derrière ces indices et savez que Leone Nakarawa est attendu à Toulon prochainement (on l'espère), Nikola Matawalu, lui, s'est engagé avec... Montauban, selon Canal Plus ! Voilà donc un gros coup réalisé par l'USM puisque le demi de mêlée/ailier fidjien arrive quand même avec un gros bagage européen et international (32 ans ; 40 sélections, 10 essais).

S'il était un peu en perte de vitesse du côté de Glasgow ces dernières années, on parle tout de même d'un garçon connu et reconnu mais ses cannes de feu, ses gros appuis et sa propension à tenter les coups. Un garçon souvent utilisé en tant qu'impact player durant sa carrière et dont les entrées en fin de match ont souvent fait des dégâts, en temoignent ses 44 essais en un peu plus de 130 matchs avec les Warriors. À un poste où la formation verte et noire déplorait déjà la blessure de Nic Stirzaker, l'électrique fidjien arrivera en tant que joker médical d’Anthony Méric.

Fidèles de la ProD2, Matawalu, c'est ça :