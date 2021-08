Nakarawa et ses compatriotes absents en début de saison pour raison… administrative !

Les champions olympiques fidjiens dont Leone Nakarawa sont actuellement bloqués aux Fidji pour des problèmes de visa selon Midi Olympique.

Décidement, le covid semble frapper partout où on ne l’attend pas. En effet, Midi Olympique nous informe que plusieurs joueurs fidjiens seraient bloqués au pays selon leurs sources. Une situation qui touche principalement les derniers champions olympiques, certains étant attendus en Hexagone comme Leone Nakarawa, Jiuta Wainikolo ou encore Sireli Maqala. La principale raison étant un imbroglio administratif lié aux visas des joueurs due à la pandémie de Covid 19. Pour pouvoir exercer leur métier de rugbyman professionnel en France, les joueurs fidjiens doivent logiquement disposer d’un visa de travail.Mais actuellement, l’officine de Suva, capitale des Fidji, où se trouve le précieux sésame est fermée pour raison sanitaire.

Les Fidji sont actuellement focalisés sur une campagne de vaccination massive qui vise à atteindre l’immunité collective le plus rapidement possible. La source rapportant cet imbroglio aux oreilles du Midol explique : “Jusqu’à [...] accéder à l’immunité collective, le bureau des visas restera fermé et les joueurs seront bloqués aux Fidji.” On se rappelle notamment de la polémique suite au refus de plusieurs joueurs d’arborer le slogan “Vaccinate Fiji” sur le maillot de la sélection. Par la suite, l’inscription avait fini par apparaître sur les terrains du Pacifique lors de la tournée d’été. RUGBY A 7 - LES FIDJI RENVERSENT LA NOUVELLE-ZELANDE POUR LA MEDAILLE D'OR !

La même source craint également que cette affaire ait des répercussions sur la réputation des Fidjiens : “Ce qui me gêne, c’est que les gens en France penseront à tort que les joueurs fidjiens ne sont pas fiables et ne respectent jamais leur contrat. Comprenez-moi : dans ce dossier, ils sont bel et bien victimes.” Et comme dans toute mauvaise nouvelle il y a du bon, cette “mise au repos” forcée ne devrait pas totalement déplaire aux joueurs fidjiens qui pourront profiter encore un peu de leur proche. Pour rappel, de nombreux joueurs du Pacifique n’avaient pas pu voir leur famille depuis plus d’un an à cause de la pandémie.