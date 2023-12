PRO D2. Triste fin de saison pour ce Tricolore, qui se blesse horriblement en plein match !

Ce ne sont pas des images que nous aimons voir, mais sur la pelouse de Marcel-Bendichou ce jeudi soir, Adrien Pélissié s'est gravement blessé au genou.

Une fin de saison prématurée

Alors que Brive a connu des dernières semaines mouvementées, marquées par l'arrivée d'un nouveau manager en la personne de Pierre-Henry Broncan, voici une nouvelle qui ne fera pas les affaires du club.

En plus de la contre-performance des Corréziens face à Colomiers lors de la treizième journée de Pro D2, les hommes en noir et blanc ont perdu un des papas du groupe, Adrien Pélissié.

Ce dernier, arrivé à l'intersaison en provenance de l'ASM, s'est durement blessé au genou gauche, lors d'un plaquage. Pris en porte-à-faux, le joueur de 33 ans a directement témoigné sa douleur au sol, poussant l'arbitre à stopper le jeu, durant de longues minutes. Il souffre d'une luxation complète du genou gauche.

Après avoir été évacué, ce dernier a été transféré dans un établissement hospitalier de Toulouse, où il a pu être opéré dans de bonnes conditions. Ce matin, son club a donné de ses nouvelles via X, avec un Adrien Pélissé souriant.

Des nouvelles d'𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐏𝐞́𝐥𝐢𝐬𝐬𝐢𝐞́, victime d'une luxation du genou hier lors du match. Il a été pris en charge à l'hôpital cette nuit.



D'autres examens sont à venir pour établir la gravité exacte de sa blessure.



Bon courage Adrien 🙏⚫️⚪️#WEARECAB pic.twitter.com/XzegYKMrlB — CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) December 8, 2023

Une fin de saison, voir plus ?

Malheureusement pour l'ancien international français (7 sélections), cette blessure marque un arrêt brutal dans son aventure corrézienne.

Son manager a d'ailleurs confirmé que la saison était terminée pour lui : "C'est une luxation complète du genou. Il a fini sa saison déjà et j’espère que sa carrière n’est pas terminée non plus. Adrien, c'est un super gars que j’ai appris à connaître et j’ai une grosse pensée pour lui. Je tiens à lui rendre hommage ce soir." (ActuRugby)

Si l'heure est désormais à la récupération et à la rééducation, qu'en est-il de l'avenir d'Adrien Pélissié ? Âge de 33 ans, ce dernier a joué 8 rencontres cette saison, mais ne s'impose pas comme titulaire à Brive.

Lors des deux dernières saisons, il a connu de graves blessures à l'ASM, avec notamment la rupture des ligaments croisés du genou droit en janvier dernier en Champions Cup. Résultat, Pélissié n'a été titulaire que six fois en deux ans, et a du mal à enchainer les bonnes performances sans se blesser.

Le club et le joueur n'ont pas encore communiqué pour le reste de sa carrière. Par ailleurs, un joker médical pourrait débarquer chez les Coujous dans les prochaines semaines.

