RUGBY. Top 14. Affaire Habel-Küffner : Le Stade français a tranché !

Le Stade Français a pris une décision concernant le troisième ligne Giovanni Habel-Küffner. Suite à son altercation, le Parisien a été mis à pied et sanctionné.

TRANSFERT. En proie à un licenciement, Habel-Kuffner (Stade Français) ferait tourner la tête de nombreux clubsGiovanni Habel-Küffner risquait un licenciement après son altercation avec un membre du staff de la Section Paloise fin novembre. Le Stade Français a pris une décision concernant l'avenir du troisième ligne. Ce dernier a finalement été mis à pied par le club de la capitale jusqu'au 17 décembre. RUGBY. Ça chauffe à Paris, sanction disciplinaire et mise en cause d'un joueur !"A la suite du comportement inapproprié et violent de son joueur (...), et après avoir reçu ce dernier afin d'entendre ses explications, la direction du club a décidé en premier lieu d'une sanction sportive", rapporte RMC. Paris avait déjà sanctionné plusieurs membres suite à l'excursion non autorisée qui avait suivi le match perdu face aux Béarnais.

Giovanni Habel-Küffner ne prendra donc pas part aux matchs de Champions Cup face à Sale et contre Leicester. Il devrait également se voir adressé une sanction financière. Le communiqué précise qu'il va aussi réaliser "des travaux d'intérêt général en interne". On ne sait pas si le membre du staff palois a porté plainte.

"Le Stade Français Paris ainsi que Giovanni Habel-Küffner tiennent à nouveau à présenter leurs sincères excuses au membre du staff palois victime mais aussi à tous les partenaires, supporters et sympathisants des deux clubs". Pour certains supporters, ces sanctions sont assez clémentes.

Grosse sanction — akinho (@boudu311) December 8, 2023

Ce n'est pas la première fois que Giovanni Habel-Küffner se retrouve dans l'oeil du cyclone. En 2019, et alors qu'il jouait pour Pau, il avait été condamné à deux mois de prison avec sursis et 1000 euros d'amende pour avoir insulté des policiers. Il avait reconnu les faits sans pour autant se souvenir de ce qui s'était passé.

D'aucuns estiment qu'il s'agit ici d'une dernière chance pour le 3e ligne. Non seulement il va devoir être exemplaire en-dehors du terrain, mais on imagine que le staff va également lui demander de rendre sur le pré la confiance qui a été placée en lui.

Il était dans le viseur de pas moins de six clubs si Paris avait finalement décidé de le licencier. Titulaire à quatre reprises pour six matchs joués en Top 14, il fait partie des éléments sur lesquels le Stade Français compte cette saison pour tenter de remporter un nouveau titre.