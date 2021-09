PRO D2. Sonnes finalement conservé, Tingaud prêt à revenir : la semaine ultra-mouvementée du SU Agen

33. Cela fait donc 33 défaites de suite pour le SU Agen après la dernière en date, 24 à 28 face au promu Bourg-en-Bresse , reçue vendredi dernier à Armandie. Une série inédite qui n'a fait qu'accroître encore un peu plus la plus grande crise sportive de l'histoire du club du 47. En coulisses, c'était d'ailleurs plutôt l'abattement et la tristesse qui primaient sur l'agacement au sortir de ce 4ème match de la saison. Les menaces, elles, ont déjà été prononcées. Pourtant, à la stupéfaction générale, le président Jean-François Fonteneau a bel et bien confirmé Régis Sonnes et son staff, ce lundi, via ce message sur son compte twitter :

Dans cette trop longue période difficile pour @agen_rugby avec les administrateurs nous maintenons notre confiance à Régis Sonnes et son staff.

Ensemble nous allons nous battre et redonner de la fierté ! #unité #confiance #travail — Jeff Fonteneau (@JeffFonteneau) September 20, 2021

match de vendredi soir peut tout changer. Jouons notre dernière chance à Mont-de-Marsan. Démontrons une vraie identité collective. On fera le point après", poursuivait Fonteneau. À coeur vaillant, rien d'impossible... Mais pour combien de temps ? On se souvient en effet que ce même président avait annoncé la semaine passée que le maintien de l'ancien entraîneur des avants toulousains passerait par deux victoires consécutives pour terminer le premier bloc de ProD2. Pour Bourg, c'est donc raté. Reste qu'au lendemain de cette ultime défaite, l'ancien candidat à la présidence de la Ligue se ravisait et laisser entrevoir une "dernière chance à Mont-de-Marsan ", pour nos confrères de Rugbyrama. Sauf que pour cela, il faudra aller s'imposer sur la pelouse de Guy Boniface, face à des Montois ni plus ni moins premiers invaincus du championnat. Mission impossible ? "Le

Tingaud de retour aux manettes ?

Dans les dires, on tente donc de se rassurer comme on le peut, bien conscient qu'une victoire en terre landaise tiendrait, pour l'heure, du miracle. Dans les faits, il n'y a pas que le staff qui serait aujourd'hui sur la sellette. Désormais membre du comité directeur du club de l’US Marmande, pensionnaire de Fédérale 1, l'ancien président historique du SUA s'est confié dans les colonnes du Petit Bleu d’Agen.

Je suis le président qui a dirigé le SUA le plus longtemps depuis sa création. Donc je peux me permettre de dire, même si je ne suis pas Agenais, que c’est mon club, qu’il me tient à cœur. Il y a quatre ans, j’ai adoubé quelqu’un pour qu’il prenne la direction du club à ma place parce que je voulais faire autre chose. Et je pensais que c’était la bonne personne. Aujourd’hui, je vois qu’après quatre ans, tout ce qui a été construit depuis est quasiment à l’état de ruines. » Avec une idée derrière la tête ? « Aujourd’hui, est-ce que j’ai envie de contribuer à retrouver ce niveau ? Oui. Sous certaines conditions ? Oui. (…) S’il faut que je m’y remette, avec des moyens financiers et humains, je le ferai ». Tingaud serait donc prêt à remettre les gants pour qui il a déjà tant donné. « Je peux être un contributeur intéressant pour le club (financièrement). » Or, plus haut encore dans la hiérarchie et toujours pour le Petit Bleu d’Agen, le maire de la ville, Jean Dionis, a de son côté émis le souhait de discuter avec l'ancien président : « Alain Tingaud ? C’est quelqu’un avec qui je parlerai. C’est quelqu’un qui a servi le club (…) Il connaît les réalités (...) « La seule chose qui compte, c’est que l’on agisse efficacement. Il faut arrêter avec des discours vides qui ne servent à rien et qui ne mènent pas sur le chemin d’une reconstruction à moyen terme ». PRO D2 - Régis Sonnes (AGEN) déjà poussé vers la sortie ?

Voilà qui a le mérite d'être clair. Et quand on sait que l’entente entre Fonteneau et Tingaud est aujourd’hui impossible, il serait lucide de comprendre que du côté d'Agen, il n'y a pas que Régis Sonnes et sa garde rapprochée qui pourraient avoir chaud aux fesses dans les jours/semaines à venir...