Pro D2. Rien ne va plus à Agen ! C'est terminé pour Sonnes et Deylaud

Régis Sonnes a été suspendu de ses fonctions par le SU Agen. Coup de tonnerre, arrivé il y a seulement quelques jours, Christophe Deylaud quitte aussi le club.

Le couperet est tombé. On le sait, Agen connaît un début de saison cataclysmique en Pro D2. Après une saison de Top 14 là aussi catastrophique, ponctuée par 26 revers en autant de rencontres, les Lot-et-Garonnais espéraient redresser la barre en Pro D2. Mais ces derniers sont bien loin de leurs ambitions, avec une avant-dernière place au classement et seulement 4 petits points. Pire encore, ils ont uniquement connu la défaite en six rencontres. Les lourds revers à l'extérieur ou face aux promus Bourg-en-Bresse et Narbonne à Armandie ont donc contraint Jean-François Fonteneau, le président du club à trancher. Sur la sellette depuis plusieurs semaines, Régis Sonnes a été suspendu de ses fonctions comme l'a annoncé le SUA au sein d'un communiqué sur ses réseaux sociaux.

Mais ce n'est pas tout. Arrivé il y a seulement quelques jours au club, Christophe Deylaud a décidé de quitter le club en ''raison de divergences profondes avec le Manager''. Le changement attendu a donc eu lieu. Permettra-t-il au SUA de redresser la barre ? Réponse d'ici à quelques semaines.