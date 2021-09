Pro D2. Pourquoi Carcassonne a-t-il porté réclamation contre Christopher Vaotoa ?

La Ligue Nationale de rugby nous apprend que Carcassonne a porté réclamation à l'encontre de Christopher Vaotoa suite au match de Pro D2 contre Montauban.

"A la suite de la rencontre US Montalbanaise / US Carcassonnaise, l’US Carcassonnaise a déposé une réclamation à l’encontre de M. Christopher VAOTOA, joueur de l’US Montalbanaise, pour une action ayant eu lieu à la 39ème minute de la rencontre. La situation visée est susceptible de constituer une infraction aux Règlements Généraux de la LNR et de la FFR." Sur les images, on peut voir que le pilier de Montauban vient déblayer le numéro 4 de l'USC alors que celui-ci est au sol. Le contact a eu lieu avec un degré d'intensité modéré, mais le joueur de Carcassonne a été contraint de quitter ses partenaires sur protocole commotion. Durant le match, la vidéo n'avait pas été demandée. Cependant, et conformément à l’article 719 du règlement disciplinaire de la LNR, "le club réclamant ainsi que le licencié à

l’encontre duquel la réclamation est déposée sont convoqués par l’organe disciplinaire aux fins d’être entendus." Vaotoa et l’US Carcassonnaise sont convoqués devant la Commission de discipline et des règlements en sa séance de mercredi 15 septembre 2021.