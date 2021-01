Pro D2 - L'échange hilarant entre Acebes et l'arbitre qui rendent hommage à la scène cocasse de Raisuqe [VIDEO]

Le capitaine de Perpignan n'a pas hésité à chambrer M.Millotte, soulevé par Raisuqe la semaine passée dans une scène qui a fait le tour de la planète.

IRRÉEL - Raisuqe propulse l'arbitre dans les airs comme un enfant... il riposte par un rouge [VIDEO]L'invraisemblable scène où Josaia Raisuqe soulevait l'arbitre Laurent Millotte tel le Roi Lion pour marquer sa joie est encore dans toutes les têtes. Surtout chez les principaux concernés. La preuve, lors de l'avant-match de la rencontre de ce samedi soir entre Mont-de-Marsan et Perpignan, M. Millotte n'a pas hésité à lancer une petite mise en garde teintée d'humour aux capitaines Mathieu Acebes et Yoann Laousse Azpiazu. "Surveillez mes arrières, histoire qu'on ait pas de péripéties", a lâché sourire en coin le principal concerné lors du toss. Ce à quoi l'ailier usapiste n'a pas manqué de répondre avec dérision : "Ne vous inquiétez pas, on a sorti le seul (joueur) qui pouvait vous lever".

Une petite accolade entre les trois hommes confirmait que chacun avait ri de la situation inédite de la semaine dernière, l'arbitre francilien y compris. La belle image décalée de cette 16ème journée de ProD2, de laquelle les Catalans sortent premiers grâce à leur victoire 7 à 30 en terre landaise.