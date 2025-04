Pro D2. Le Stade niçois face à un paradoxe cruel après sa victoire renversante contre Biarritz (42-41)

Le rugby n'est pas qu'une question de points, c'est aussi une question de cœur. Le Stade niçois l'a prouvé face à Biarritz en Pro D2, mais cela n'a pas suffi.

Un succès fou dans un match sans frein

Le rugby est parfois cruel. Ce vendredi soir à Nice, le Stade niçois a tout donné, tout lâché. Face au Biarritz Olympique, les Azuréens se sont offert un succès renversant (42-41), à l’arraché, dans les dernières secondes. Un baroud d’honneur magnifique... mais insuffisant.

Les supporters niçois ont vibré. On a eu droit à un match totalement débridé, comme on les aime en fin de saison. Des essais de partout, un BO qui pensait avoir fait le plus dur après avoir repris les devants en seconde période…

Mais Nice, fidèle à son esprit de combat, est allé chercher la gagne au courage, au mental, grâce à un ultime essai de Bouton à la 74e. Mais surtout à la faveur d'une pénalité de Ménoret avant la sirène.

Une descente inévitable malgré les efforts

Mais cette victoire folle ne changera pas la triste réalité : avec cette 26e journée de Pro D2, le Stade niçois est officiellement relégué en Nationale. Les calculs sont impitoyables. Les résultats des concurrents directs et l’écart de points au classement ne laissent plus aucun espoir de maintien.

En effet, le promu compte 21 longueurs de retard sur Aurillac. Et quatre succès bonifiés lors des quatre derniers matchs ne pourront rien y changer. Pourtant, ce groupe niçois mérite le respect. Cette victoire, la cinquième de la saison, prouve que les Azuréens n’ont jamais lâché. Ils sortent la tête haute d’une saison galère, plombée par une trop longue série de rencontres succès et des difficultés à enchaîner les résultats.

Nul doute qu'ils voudront rééditer cette performance lors de deux dernières rencontres à la maison face à Provence Rugby puis Dax. Ils pourront en effet remercier leurs supporters de la meilleure des manières lors de la 30e journée.

Le rugby est parfois une école de patience et de résilience. Nice va devoir repartir de Nationale, reconstruire, fédérer autour de ses valeurs. Une chose est sûre : à voir l’état d’esprit affiché vendredi soir, le Stade niçois n’a pas dit son dernier mot. Surtout quand on voit le recrutement effectué par la direction. TRANSFERT. Dulin, Nayacalevu, Cassiem… et 13 prolongations, Nice se prépare déjà à raffûter la concurrence