Pro D2 - Le retour en force des investisseurs émiratis à Béziers ?

Au bord du gouffre financièrement, Béziers aurait repris les discussions avec les investisseurs émiratis.

C’était le feuilleton de l’été et alors qu’on le pensait clos il n’en est rien. Le fonds d’investissement émirati représenté par M. Samir Ben Romdhane fait son retour pour gérer les affaires de l’ASBH.

Béziers : les garanties financières des émiratis sont là, une nouvelle étape a été franchieSouvenez-vous, mi-mai Christophe Dominici annonçait représenter des investisseurs émiratis pour racheter le club heraultais. De nombreux noms de joueurs connus avaient été évoqués. Mickael Cheika avait été annoncé comme entraineur potentiel. Tant d'annonces qui n'avaient mené à rien et qui par conséquent avaient fortement perturbée la préparation de l'équipe. Le dossier n’avait finalement pas abouti et Christophe Dominici avait réglé ses comptes par la suite. Deux nouveaux présidents avaient été intronisés et tout était redevenu à la normale.

C'EST FINI ! Le feuilleton Émirati à Béziers est définitivement enterré

Seulement selon L'Équipe, faisant face à de grosses difficultés financières, l’ASBH pourrait finalement être racheté par les investisseurs émiratis. Les deux présidents Michaël Guedj et Jean-Michel Vidal auraient repris les discussions en ce sens afin de trouver une solution alors qu'une quinzaine de joueurs auraient leurs licences bloquées. Cette fois, le dénouement est proche.