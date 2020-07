C'EST FINI ! Le feuilleton Émirati à Béziers est définitivement enterré

La DNACG a rendu un avis défavorable au projet émirati de Béziers. Les investisseurs se retirent définitivement.

Depuis plusieurs mois, le feuilleton qui a animé tout le rugby français, voire mondial, est enfin terminé. La DNACG devait donner son avis sur le projet franco-émirati mené par Christophe Dominici. Ce sera finalement un avis défavorable sur le clan Dominici. Selon les informations de Rugbyrama, les associés de Samir Ben Romdhane ont décidé de tout abandonner en laissant le club aux actuels propriétaires.

Les investisseurs émiratis seraient fatigués des réticences montrées par le gendarme financier et les propriétaires du club. Ils ont donc décidé de se retirer du projet et de laisser le club à Pierre-Olivier Valaize, Cédric Bustié et Pierre-Louis Angelotti. Ces trois derniers ont présenté un programme plus modeste qui pourrait maintenir le club en Pro D2 dans l'avenir. Le feuilleton des Emirati à Béziers est terminé, le club devra donc se reconstruire médiatiquement et regagner l'amour de ses supporters.