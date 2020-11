Pro D2 – La LNR contrainte de reporter trois rencontres

La Ligue nationale de rugby a annoncé le report de trois nouveaux matchs de Pro D2 en raison de cas de Covid-19.

Les reports s’enchaînent en deuxième division. Comme lors des trois dernières journées de Pro D2, plusieurs matchs vont être reportés dans le cadre de la 9e journée de championnat. Des cas de Covid-19 ont été détectés dans les effectifs de l’USAP, de Grenoble et de Mont-de-Marsan. La LNR a été en capacité de placer deux de ces matchs en novembre : à savoir USAP vs Béziers le 14 et SA XV vs Grenoble la veille. Cependant, la réception de Valence-Romans par le Stade Montois n'a pour l'heure pas encore de dates. La liste de matchs à reporter s'allonge donc tandis que les dates libres se font de plus en plus rares. Notez qu'en Top 14, aucun match n'est pour l'heure reporté dans le cadre de la 8e journée.