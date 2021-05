Pro D2. Champion du monde, première titu, beau bébé, découvrez Eli Eglaine (FCG)

Le jeune pilier gauche de 20 ans Eli Eglaine a été titularisé pour la première fois de sa carrière ce mardi face à Vannes. Voici son portrait :

Eli Eglaine fait ses débuts à l'âge de sept ans à l'école de rugby de Die. Et après avoir joué dans plusieurs autres clubs, le FC Grenoble le recrute en 2015, pour lui faire intégrer les équipes jeunes. En 2018, il sera d’ailleurs champion de France crabos avec la formation iséroise. L’année suivante, le joli bébé d’1.87 m pour 125 kg, connaîtra ses premières sélections avec les U20, après avoir été déjà sélectionné avec les différentes catégories France jeunes, lors du Tournoi des 6 Nations. Ses belles performances le conduisent à disputer la coupe du monde U20, la même année. Et il sera sacré champion du monde ! Il rejoindra, à l’issue de cette coupe du monde le groupe professionnel du FC Grenoble. « Dans le jeu, il a la puissance et le gabarit pour rivaliser. Après la Pro D2 c’est une guerre de tranchée sur la mêlée, c’est un jeune joueur, il aura beaucoup à apprendre sur cette saison, parce qu’il va tomber sur des briscards ! Mais il a la capacité à vite évoluer, j’espère », avait d’ailleurs déclaré Stéphane Glas, entraîneur de Grenoble, à son sujet après la coupe du monde.

Sauf qu’en deux ans, Eli Eglaine n’avait pas encore disputé un seul match pro. Jeudi dernier, il a su profiter des différentes absences des piliers grenoblois pour disputer ses premières minutes comme rugbyman professionnel, lorsqu’il est rentré sur la pelouse lors du match face à Carcassonne. En effet, plusieurs joueurs du FCG, dont trois piliers, étaient absents pour cette rencontre, après qu’ils ont contracté le virus. Mais il ne faut pas penser qu’il était présent sur la feuille de match par défaut. La jeune pouce a su prouver aux entraînements toute sa détermination. Pour Le Dauphiné, il a d’ailleurs expliqué qu’il travaillait tous les jours pour jouer et qu’il était pressé de faire ses débuts dans le grand bain : « C’était un moment que j’attendais beaucoup, ça fait deux ans que je m’entraîne avec le groupe ».

Ce mardi soir, le jeune colosse enchaînera puisqu’il est, cette fois-ci, titulaire pour affronter Vannes, pour le match retard de la 28e journée de Pro D2. Toujours pour Le Dauphiné, Eli avoue avoir été un peu surpris de cette titularisation : « J’ai un petit peu de pression, je ne m’y attendrais pas trop non plus, mais ça me fait plaisir », avant de poursuivre : « J’ai sûrement une place à prendre pour les phases finales, pourquoi pas ». Le FC Grenoble, 6e du classement, est déjà assuré de jouer les phases finales de Pro D2. Mais l’équipe iséroise peut encore prétendre à aller chercher la cinquième ou quatrième place avant les matchs qualificatifs. Eli Eglaine sera-t-il se faufiler dans le XV de départ de ses matchs à enjeu comme il le souhaite ? Réponse le 22 mai prochain, lors des barrages. Pro D2. Les matchs de barrages reprogrammés pour accueillir du public