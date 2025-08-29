Pro D2 2025-2026 : Vannes pour rebondir, Grenoble pour briser la malédiction, Brive pour se racheter

Entre Vannes qui veut rebondir, Brive qui doit se racheter, Grenoble qui rêve enfin de briser sa malédiction et une meute d’outsiders prêts à tout renverser, l’antichambre du Top 14 promet une saison de feu.

La Pro D2 reprend ce vendredi soir et, comme toujours, elle promet son lot de rebondissements. Dans une antichambre de plus en plus dense, les gros budgets partent favoris, mais la vérité du terrain finit rarement par leur donner systématiquement raison.

PRO D2. Sans plusieurs cadres, Vannes se déplace à Brive avec une équipe bis ?

Nouvelle saison, nouveaux looks 🤩

Découvrez tous les maillots de la #PROD2, lequel préférez vous ? pic.twitter.com/vb1zEUkOra — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) August 27, 2025

Les grands favoris

Tous les regards se tournent d’abord vers Vannes. Relégué après une saison correcte, mais insuffisante en Top 14, le RCV reste bâti comme une équipe de l’élite. Peu de changements, un staff expérimenté mené par Jean-Noël Spitzer et un effectif qui connaît la Pro D2 par cœur. Sur le papier, c’est le candidat n°1 à la montée. Mais l’histoire récente rappelle une réalité crue : aucune lanterne rouge du Top 14 n’a su rebondir immédiatement depuis plusieurs saisons. Digérer une descente est un vrai défi mental.

Derrière, Brive a des comptes à régler. Le CAB, énorme désillusion de l’an passé, possède le plus gros budget de la division et n’a pas le droit de revivre une saison blanche. Dans le même registre, Provence Rugby a changé de dimension avec l’arrivée de Philippe Saint-André en directeur sportif. L’ancien sélectionneur peut apporter le recul et l’expérience qui manquaient au projet aixois.

Coup d’envoi de cette nouvelle saison #PROD2 !

Découvrez le programme complet de la 1ʳᵉ journée 👀

On démarre ce soir à 19h avec le duel entre @BOPBweb et @ASBHOfficiel🔥



Le détail des matchs est disponible sur https://t.co/AqjHYclx3v pic.twitter.com/bZbKKBmNqk August 29, 2025

Grenoble, un cas à part

Le cas de Grenoble intrigue toujours. Six fois finaliste malheureux lors de la dernière décennie, le FCG est devenu l’ASM de la Pro D2 : brillant dans le jeu mais maudit au moment de conclure. Nadau et son staff ont fait un travail colossal, mais les Isérois traînent une valise de frustrations. Et si cette année était enfin la bonne ?

Autour de ce trio de poids lourds, les outsiders ne manquent pas. Nevers, avec un changement de staff mais un effectif solide, veut rebondir après une saison décevante. Colomiers, que certains annoncent comme la surprise de l’année, a su recruter malin et garde une identité de jeu attractive. Valence-Romans continue sa montée en puissance et pourrait jouer les trouble-fêtes. Sans oublier le SA XV, surprise de 2025, ou Béziers, désormais porté par un fonds d’investissement irlandais.

C’est reparti !

La #PROD2 retrouve ses terrains ce soir pour une nouvelle saison pleine de combat et d’émotions🔥

Qui est votre favori ? 👀 pic.twitter.com/osc3uqZ7Hl — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) August 29, 2025

Quelle lutte pour le maintien ?

Dans le bas du tableau, la lutte pour le maintien promet d’être rude. Dax part déjà avec cinq points de pénalité et une reconstruction à digérer. Mont-de-Marsan, ex-prétendant aux phases finales, semble condamné à lutter pour ne pas sombrer. Le promu Carcassonne, malgré son petit budget, reste porté par l’expérience de Bernard Goutta et sera tout sauf une victime expiatoire à Jean-Alric.

Bref, la Pro D2 repart pour une saison où la hiérarchie semble dessinée mais où les certitudes n’existent pas. On sait comment ça commence, rarement comment ça finit. Demandez à Montauban, champion surprise de l’an passé.