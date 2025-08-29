Pro D2 2025-2026 : Vannes pour rebondir, Grenoble pour briser la malédiction, Brive pour se racheter
Montauban avait réussi un coup magistral en remportant le championnat l'an dernier. crédit photo : screenshot Canal +
Entre Vannes qui veut rebondir, Brive qui doit se racheter, Grenoble qui rêve enfin de briser sa malédiction et une meute d’outsiders prêts à tout renverser, l’antichambre du Top 14 promet une saison de feu.

La Pro D2 reprend ce vendredi soir et, comme toujours, elle promet son lot de rebondissements. Dans une antichambre de plus en plus dense, les gros budgets partent favoris, mais la vérité du terrain finit rarement par leur donner systématiquement raison.

PRO D2. Sans plusieurs cadres, Vannes se déplace à Brive avec une équipe bis ?PRO D2. Sans plusieurs cadres, Vannes se déplace à Brive avec une équipe bis ?

Les grands favoris

Tous les regards se tournent d’abord vers Vannes. Relégué après une saison correcte, mais insuffisante en Top 14, le RCV reste bâti comme une équipe de l’élite. Peu de changements, un staff expérimenté mené par Jean-Noël Spitzer et un effectif qui connaît la Pro D2 par cœur. Sur le papier, c’est le candidat n°1 à la montée. Mais l’histoire récente rappelle une réalité crue : aucune lanterne rouge du Top 14 n’a su rebondir immédiatement depuis plusieurs saisons. Digérer une descente est un vrai défi mental.

Derrière, Brive a des comptes à régler. Le CAB, énorme désillusion de l’an passé, possède le plus gros budget de la division et n’a pas le droit de revivre une saison blanche. Dans le même registre, Provence Rugby a changé de dimension avec l’arrivée de Philippe Saint-André en directeur sportif. L’ancien sélectionneur peut apporter le recul et l’expérience qui manquaient au projet aixois.

Grenoble, un cas à part

Le cas de Grenoble intrigue toujours. Six fois finaliste malheureux lors de la dernière décennie, le FCG est devenu l’ASM de la Pro D2 : brillant dans le jeu mais maudit au moment de conclure. Nadau et son staff ont fait un travail colossal, mais les Isérois traînent une valise de frustrations. Et si cette année était enfin la bonne ?

Autour de ce trio de poids lourds, les outsiders ne manquent pas. Nevers, avec un changement de staff mais un effectif solide, veut rebondir après une saison décevante. Colomiers, que certains annoncent comme la surprise de l’année, a su recruter malin et garde une identité de jeu attractive. Valence-Romans continue sa montée en puissance et pourrait jouer les trouble-fêtes. Sans oublier le SA XV, surprise de 2025, ou Béziers, désormais porté par un fonds d’investissement irlandais.

Quelle lutte pour le maintien ?

Dans le bas du tableau, la lutte pour le maintien promet d’être rude. Dax part déjà avec cinq points de pénalité et une reconstruction à digérer. Mont-de-Marsan, ex-prétendant aux phases finales, semble condamné à lutter pour ne pas sombrer. Le promu Carcassonne, malgré son petit budget, reste porté par l’expérience de Bernard Goutta et sera tout sauf une victime expiatoire à Jean-Alric.

Bref, la Pro D2 repart pour une saison où la hiérarchie semble dessinée mais où les certitudes n’existent pas. On sait comment ça commence, rarement comment ça finit. Demandez à Montauban, champion surprise de l’an passé.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
PRO D2. Brive-Vannes : la vérité du terrain pour un CAB qui veut assumer ses ambitions
News
RUGBY. PRO D2. À peine arrivé, le milliardaire Stérin (déjà) sur le départ du BO ?
News
Oyonnax – Grenoble : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le premier choc de ProD2 ?
News
Vos matchs de rugby France/Brésil et Brive/Vannes à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
RUGBY. Incompréhension et recours en justice : ce club de ProD2 va démarrer la saison en négatif
News
VIDEO. 50 pour Perpignan, 42 points pour Castres, une belle partition pour Clermont : les résultats des matchs amicaux
News
PRO D2. ''Jouer la montée d'ici 5 ans'' : l'ambition de ce club historique à l'aube d'une nouvelle ère
News
RUGBY. L'été rocambolesque de Xavier Péméja, de la retraite à la Pro D2
News
PRO D2. ''Revenir à Colomiers, c'est franchement bien'' : après l'USAP, Delpy se rapproche de chez lui
News
PRO D2. Placines, Acébès… après un été mouvementé, quel XV de départ pour le Biarritz Olympique ?
News
Vunipola, Saili, Bouthier… Vannes aura-t-il un XV de départ taillé pour survoler la ProD2 ?