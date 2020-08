Pro 14 - Une équipe se retire de la compétition en 2020 à cause de la crise sanitaire

Les Southern Kings ont fait savoir qu'ils ne participeraient pas à la Pro 14 en 2020 ni à la Vodacom Cup en raison de problèmes financiers.

Les Southern Kings sont la première équipe à subir de plein fouet les conséquences économiques de la crise sanitaire. La franchise sud-africaine a fait le choix de ne participer à aucune compétition en 2020. Elle ne prendra donc pas part au Pro 14 ni à la Vodacom Cup. Une décision qui résulte de longs mois de réflexion quant à l'avenir de l'équipe. Celle-ci aurait pu faire le choix de jouer au niveau local. Mais cela aurait engendré de nouveaux prêts ou bien des investissements supplémentaires de la part des actionnaires à hauteur de 400 000 euros. Ce qui se serait ajouté à la dette déjà existante.



En ce qui concerne la Pro 14, que les Kings avaient intégré en 2017 suite à leur exclusion du Super Rugby, il est précisé sur le site officiel qu'il n'y avait "aucune obligation contractuelle pour les Kings de reprendre leur participation à court terme au sein de la Guinness PRO14." Aussi, en raison des restrictions de voyage aérien, et comme les Kings n'avaient aucun autre engagement commercial à honorer, "la décision la plus prudente a été de se retirer."



Un choix qui va cependant avoir un impact sur la compétition des provinces celtiques en 2020/2021, dans laquelle sont également engagés les Cheetahs. Vont-ils devoir également se retirer afin de conserver un nombre pair de clubs ? Ou bien va-t-il y avoir un changement de format avec des équipes exempts certaines semaines ? Avant d'en arriver-là, la saison 2019/2020 va se terminer au mois d'août avant des phases finales organisées en septembre. Le Pro 14 de retour en août... et sans les clubs sud-africains