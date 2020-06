Le Pro 14 de retour en août... et sans les clubs sud-africains

Le Pro 14 vise une reprise le 22 Août dans un format réduit en raison de la pandémie de coronavirus. Pas de clubs de Super Rugby en vue.

Le championnat anciennement appelé ligue celte regroupe les clubs d’Écosse, d’Irlande, du Pays de Galles, d’Italie et depuis 2017 deux franchises sud africaines a annoncé dans un communiqué la date de reprise: "La date du 22 août a été choisie comme objectif pour la reprise de la saison 2019-2020 dans les cinq territoires participants".

Et si les franchises sud-africaines débarquaient dans le Pro 14 ?Le championnat reprendra avec une saison régulière réduite à 15 journées au lieu de 21. Les 13 premières ayant déjà été disputées , les deux dernières opposeront donc des équipes du même territoire afin de limiter les déplacements. Les matchs de la 13e journée qui n’ont pas pu avoir lieu (Zèbre-Ospreys et Trévise-Ulster) seront considérés comme nuls sur le score de 0-0.

Cependant, les deux clubs sud-africains, les Cheetahs et les Kings se voient dans l’incapacité de se déplacer et la fédération s’est voulue prudente comme le déclare Jurie Roux, président de la Fédération dans un communiqué : "La santé et la sécurité des Sud-Africains restent la priorité. Nous devons nous assurer que le retour à l'entraînement, puis éventuellement au jeu, soit géré de la meilleure manière possible. Nous ne pourrons jouer que dans des derbys locaux. Mais rien ne pourra se passer avant que nous puissions nous déplacer à l'intérieur du pays." L’Afrique du Sud étant durement touché par la pandémie. Les demi-finales et la finale du championnat auront lieu les 5 et 12 septembre dans un lieu encore à déterminer.