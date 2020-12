Première historique : les Nations du Tiers 1 joueront aussi en semaine en 2023

Claude Atcher, directeur général du comité d'organisation, a dévoilé que les nations majeures joueront aussi en semaine pendant la Coupe du monde 2023.

La Coupe du monde 2023 en France sera celle du beau jeu mais aussi celle de l'équité. Claude Atcher, directeur général du comité d'organisation en a fait une de ses priorités. En marge du tirage au sort du Mondial ce lundi à Paris, il a indiqué que les nations majeures de l'ovalie joueront également en semaine. Pas question de réserver ces créneaux aux sélections du Tiers 2 voire 3. Une première dans l'histoire de la Coupe du monde. "C'est acté avec Rugby World Cup. Il nous semble important que l'équipe de France puisse jouer un mardi soir ou un mercredi soir dans une ville. C'est une façon d'engager la population." Partenaire officiel de France 2023, la SNCF mettra à disposition des trains spéciaux, ou au moins des voitures réservées, afin de faciliter les transports. Il y aura aussi des vols affrétés pour que les équipes puissent voyager et se reposer dans les meilleures conditions.



Jusqu'à présent, les nations du Tiers 1 jouaient principalement le week-end. Et bénéficiant de fait, d'un temps de repos supérieur aux autres équipes. En 2023, il n'y aura pas moins de trois jours de repos entre les matchs, et ce, pour toutes les équipes en lice. Une manière non seulement de donner plus de chance aux nations dîtes mineures, mais aussi d'assurer un spectacle en continu. "Les temps de repos calculés sur toute la durée des matchs de poules seront équitables pour toutes les équipes." Il souhaite qu'ils soient quasiment égaux à un ou deux jours près. "C'est un engagement que nous avons pris." Cela veut dire qu'une équipe pourrait avoir trois jours de repos entre deux matchs puis sept jours. Mais au bout du compte, le nombre de jours sera identique.