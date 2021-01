Poussée ou pâté ? Que se passe-t-il sous la mêlée ? [VIDÉO]

Une nouvelle web série sur le rugby fait son jour avec la complicité des joueurs du PORC. Le premier épisode est disponible.

Deux amis, du rugby, des caméras et c'est une web série qui naît. "Le monde de l'Ovalie et ses secrets" est une série de plusieurs épisodes avec Leete Michael à l'écriture et co-réalisée avec Gilles Charron. Dans ce premier épisode, qui se déroule avec l'aide des joueurs du Paris Olympique Rugby Club (PORC), c'est les dessous de la mêlée qui sont revisités. Que se passe-t-il vraiment sous une mêlée ? La réponse en vidéo.