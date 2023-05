Pourquoi les mots forts de cet ancien arbitre de football pourraient être déterminants pour Grenoble ?

Ce samedi soir au stade des Alpes, Grenoble reçoit Mont-de-Marsan en demi-finale de Pro D2. Pour préparer ce match, le FCG a fait appel à un arbitre de foot.

Ce samedi, Grenoble accueille Mont-de-Marsan en demi-finale de Pro D2 au Stade des Alpes. Directement qualifiés dans le dernier carré à la faveur de leur deuxième place, les Isérois ont tout le temps de préparer la venue des Montois. Comme souvent lors des matchs couperets, tout se jouera sur les détails. "L’arbitre ne doit pas être un ennemi pour les joueurs et le jeu, mais plutôt un partenaire". Ces mots, ce sont ceux de Tony Chapron. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Mais avant de devenir consultant pour Canal + et auteur de documentaires, comme le précise le Midi Olympique, il a été arbitre international. Mais non pas au rugby mais au football. Mais pourquoi diable le FCG ferait appel à un officiel du ballon rond pour préparer sa demie face aux Landais ? Bien que né en Normandie, il porte Grenoble dans son coeur et connait bien Fabien Gengenbacher, le manager isérois. Ce dernier voulait non pas que Tony Chapron parle des règles, mais qu'il aide ses joueurs à mieux gérer leurs émotions, notamment face à l'arbitre.

Comment faire abstraction des émotions et des sentiments que l’on peut ressentir vis-à-vis du corps arbitral, comme l’injustice, la colère… Également, comment l’on crée un climat de confiance avec le corps arbitral et surtout comprendre ce que vit un arbitre, pour avoir la meilleure relation de travail possible.

RUGBY. Pro D2. Non vous ne rêvez pas, Grenoble a joué à 11 contre 15 face à Nevers !Le but étant de ne pas se mettre l'arbitre à dos sur le pré. Il ne faut pas non plus tenter de faire ami-ami, mais d'être dans le respect. Selon l'ancien officiel, les Grenoblois ont tout à gagner. Ils n'ont pas oublié qu'ils ont joué à 11 face à Nevers il y a peu. S'ils devaient revivre une situation similaire en demie samedi, le résultat pourrait être bien plus radical. "J’espère que ce qu’ils auront retenu, c’est qu’ils peuvent, grâce à leurs relations avec l’arbitre, non pas gagner le match mais ne pas le perdre." Durant une rencontre de cette importance, avec une finale éventuelle à jouer et une accession possible au bout, certains joueurs pourraient être dépassés par les événements. Heureusement, d'autres sauront aussi garder leur calme face à des décisions qui pourraient aller à l'encontre de leur équipe. C'est justement pour que le groupe agisse comme un seul homme que Tony Chapron est intervenu. Grâce à ses paroles et portés par leurs supporters, les hommes de Fabien Gengenbacher ont désormais leur destin en main.