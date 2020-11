Pourquoi le rugby professionnel est économiquement très important pour les territoires

Un rapport dévoilé par la LNR nous montre à quel point la bonne tenue des matchs de Top 14 et de Pro D2 est importante pour l'économie.

Le rugby tricolore traverse une grave crise économique en raison de la pandémie de Covid-19. Les clubs professionnels vont recevoir une aide de l'Etat mais elle sera insuffisante si la situation actuelle avec des matchs à huis clos se poursuit. Un impact financier qui rayonne également sur les territoires. En effet, la LNR nous apprend que les clubs de rugby professionnels et les championnats de TOP 14 et PRO D2 avaient généré 1,25 milliard d’euros d’activité économique lors de la saison 2018/2019. "Les clubs sont bien souvent l’âme sportive d’une ville et d'une région, et toujours un acteur économique qui compte", a commenté le président la LNR Paul Goze sur le site de la Ligue.



Mandaté par l'instance tricolore, le Centre de Droit et d’Economie du Sport et le cabinet Pluricité a dénombré plus de 4000 emplois équivalent temps plein à raison de 2279 emplois directs et 1793 emplois indirects et induits. Transport, commerce, restauration, hébergement, un match de rugby ne se résume pas qu'à deux qui équipes qui s'affrontent sur une pelouse. "Ce modèle économique est très fragilisé en ces temps de crise car indissociable de la présence du public et des partenaires les jours de match." Ce rapport montre en effet que le rugby professionnel est le 2e sport français en poids économique dans les territoires.

Crédit image : LNR