Pourquoi la dérogation de l'USAP a été acceptée et pas celle du Stade Français ?

Ce vendredi, l'USAP va affronter Colomiers en match amical à Aimé-Giral devant 8 000 spectateurs. Une première depuis des mois.

Amical - L'USAP est autorisé à repousser sa jauge à 8 000 supportersA moins de trois semaines de la reprise du championnat, tous les clubs pros espèrent pouvoir jouer devant un maximum de spectateurs. Pour l'heure, la jauge de 5 000 spectateurs est en place jusqu'au 31 août. Mais les formations de Top 14 et de Pro D2 rêvent de voir au moins 10 000 personnes dans leur stade. Ce vendredi, l'USAP va s'en rapprocher puisque la formation catalane a été autorisée par le préfet à accueillir 8 000 supporters pour le match amical contre Colomiers. Alors que le Stade Français a vu sa demande de dérogation rejetée, Perpignan sera le premier club français de rugby à pouvoir dépasser la limite imposée par le gouvernement. Et les raisons sont assez simples si on en croit le président catalan François Rivière, via France 3 :

Perpignan n'est pas en ce moment un secteur gravement touché par le Covid en France, on est moins touchés que d'autres villes. Et le travail qui a été fait par les équipes, avec la collaboration de la préfecture et de la mairie. Tout le monde a travaillé très fort depuis un mois et demain pour préparer ce match de vendredi.

35 personnes ont perdu la vie des suites de la Covid-19 dans les Pyrénees-Orientales indique L'Indépendant depuis le début de la pandémie. La maladie est toujours présente puisqu'il y a eu un décès ce mardi. Mais dans le même temps, huit personnes sont décédées en région parisienne lors des dernières 24 heures pour un total de 1797 décès à Paris seulement. Si les chiffres sont moins importants à Perpignan, cela veut pas dire qu'il faudra faire n'importe quoi. "Il est très important que vendredi, on ait encore un comportement absolument irréprochable dans le stade, dans tous les espaces publics d'Aimé-Giral." Il faut en effet que tout se passe bien pour que l'USAP puisse espérer recevoir 10 000 supporters pour la réception de Mont-de-Marsan le 10 septembre. "Si vendredi tout se passe bien, je demanderai aussitôt un prolongement de cette autorisation au moins pour le premier bloc du championnat."



Ce retour du public doit permettre à la formation catalane de faire entrer de l'argent dans les caisses pour la première fois depuis plusieurs mois. Ou tout du moins de compenser les dépenses supplémentaires liées au virus. La mise en place des protocoles sanitaires pour les joueurs comme pour les spectateurs a un coût. "C'est un accroissement important de nos charges qui est de l'ordre d'à peu près 30 000 à 50 000 euros par mois. Donc face à ça, il nous faut des recettes supplémentaires." Reste à espérer que la fête sera belle pour ce match qui aura des airs de finale de Pro D2 2019/2020.