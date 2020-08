Amical - L'USAP est autorisé à repousser sa jauge à 8 000 supporters

Ce lundi matin, la préfecture a annoncé autoriser le club catalan à accueillir 8 000 spectateurs au lieu de 5 000.

Le gouvernement français avait annoncé une jauge de 5 000 personnes dans les stades afin de réduire au maximum les risques de propagation du coronavirus. Des masques et des distances minimales sont également demandés dans les enceintes de rugby et de football. Mais le conseil de défense et Jean Castex ne fermait pas la porte aux dérogations préfectorales concernant un chiffre plus élevé de supporters.

''5 000 spectateurs dans des stades de 7 000 places, c’est un peu couillon'', estime François Rivière

Si la mesure court jusqu'au 30 octobre, plusieurs acteurs du sport français restaient perplexes quant à cette jauge de 5 000 personnes dans un stade pouvant accueillir 5 fois plus. Mais des demandes sont possibles auprès des prefectures des clubs et l'USAP l'a bien compris. Pour son match amical à Aimé-Giral face à Colomiers, les supporters catalans pourront être 8 000 en respectant les mesures de distanciation sociales. Selon France Bleu, les autorités avaient émis une réserve en attendant de voir l'organisation du match amical de ce week-end entre même joueurs du club, après que Carcasonnne ait connu un cas de COVID-19. Cependant, cette dérogation n'est effective que pour ce vendredi 21 août face à Colomiers. Si le club catalan souhaite renouveler l'expérience, il faudra déposer un nouveau dossier auprès des autorités compétentes.