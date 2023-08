POINTS FORTS, PRONOS, POINTS FAIBLES, TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA POULE C DE L'AUSTRALIE ET DU PAYS DE GALLES

Si vous ne connaissez pas bien la poule de l'Australie durant le Mondial, voici un petit coup de projecteur sur chacune des équipes afin de vous aider.

AUSTRALIE : 8ᵉ NATION MONDIALE EN AOÛT 2023

Meilleur résultat : Deux titres en 1991 et 1999.

POINT FORT : PERFORMANT EN COUPE DU MONDE

Bien que tout ne soit pas au beau fixe en Australie, et que les résultats ne sont pas ceux espérés, cette nation reste tout de même dangereuse. En plus de cela, l'Australie est toujours performante en Coupe du monde, et a été finaliste en 2003 et 2015 ! Depuis 1987, cette équipe n'a jamais était éliminée en poule, et son pire résultat est en quart de finale en 2019 au Japon. Une fois de plus, elle devrait arriver à ce stade.

POINT FAIBLE : UNE MAUVAISE SÉRIE

Malheureusement, jamais l'équipe d'Australie n'a connu une aussi mauvaise passe ! Les Wallabies sont sur 7 défaites lors de leurs 8 derniers matchs. En plus de cela, lors de la Coupe du monde, bons nombres de cadres ne seront pas présents ! Une équipe jeune et remaniée tentera de faire donc aussi bien que ses ainés.

NOTRE PRONO : 1ʳᵉ PLACE DU GROUPE

Nous voyons l'Australie battre facilement le Pays de Galles, et se défaire des Fidji, qui ne représente pas une menace assez grande pour les Wallabies.

FIDJI : 9ᵉ NATION MONDIALE EN AOÛT 2023

Palmarès : quart de finale en 1987 et 2007.

POINT FORT : DES OVNIS À CHAQUE POSTE

On le sait, l'équipe des Fidji possède les meilleurs éléments de la planète individuellement, mais collectivement, cette sélection a toujours eu du mal. Cette année, c'est encore plus le cas, et lorsque l'on regarde la liste des 33 joueurs retenus, de véritables pépites y figurent. Pour cette édition, la question sera de savoir, une nouvelle fois, si tout ce beau monde arrivera à jouer ensemble ? Si c'est le cas, il est possible de voir les Fidji avancer dans la compétition.

POINT FAIBLE : UNE LISTE JEUNE

Après l'annonce de la liste des 33 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde, beaucoup d'interrogations ont émergé. Premièrement, le sélectionneur a opté pour de jeunes éléments, certainement très talentueux, mais inexpérimentés à ce niveau-là. Ensuite, c'est un nouveau manager qui est en place, ce qui peut également bousculer le plan de jeu des joueurs. En plus de cela, est-ce que les Fidjiens pourront compter sur un buteur fiable ?

NOTRE PRONO : 2ᵉ PLACE DU GROUPE

Nous pensons que cette équipe peut battre le Pays de Galles et s'installer à la deuxième place de cette poule. Elle devrait aussi dominer facilement la Géorgie et le Portugal.

PAYS DE GALLES : 10ᵉ NATION MONDIALE EN AOÛT 2023

Meilleur résultat : demi-finale en 1987, 2011 et 2019.

POINT FORT : UNE SOLIDE EXPÉRIENCE

Qu'on se le dise, le XV du Poireau est un habitué de la scène internationale ! Le Pays de Galles a déjà prouvé sa valeur dans le Tournoi, en réalisant quatre fois le Grand Chelem. En coupe du monde, c'est aussi une équipe avec du potentiel. En 2019, les Gallois n'avaient perdu que de trois petits points face aux champions du monde springboks.

POINT FAIBLE : LA FIN D'ÈRE

Malgré de très bons joueurs, il semblerait que ce soit la fin d'un cycle au Pays de Galles ! Les meilleurs éléments de cette sélection lors de ces dernières années ont pris leurs retraites internationales, laissant derrière eux une équipe jeune et moins talentueuse. Ce phénomène s'observe dans les résultats, et le XV du Poireau a fini à la cinquième du dernier Tournoi. Depuis 2022, ces derniers ont joué 19 matchs, et n'ont trouvé le succès que cinq fois.

NOTRE PRONO : 3ᵉ PLACE DU GROUPE.

Selon nous, le Pays de Galles ne devrait pas performer cette fois-ci, et devrait se heurter à la puissance des Fidji et de l'Australie, nous pensons à une troisième place.

GÉORGIE : 11e NATION MONDIALE EN AOÛT 2023

Meilleur résultat : phases de groupes.

POINT FORT : UNE CONQUÊTE XXL

Dans la sélection géorgienne, bons nombres de joueurs sont issus du championnat de France, et sont des titulaires à part entière. De ce fait, ces joueurs sont très expérimentés et excellents dans un domaine, : la conquête. En particulier en mêlée fermée, ou il sera difficile de gagner des ballons face à la Géorgie. En défense, ce sont de véritables soldats, qui font le bonheur des clubs français.

POINT FAIBLE : UN MANQUE DE RÉSERVOIR CRIANT

Comme souvent avec les « petites nations » coriaces, elles manquent souvent de profondeur de banc et d’effectif. Néanmoins, la Géorgie est une nation connue et reconnue du paysage rugbystique mondial, avec des joueurs qui évoluent en France pour la plupart. En Géorgie, le rugby n'est pas encore professionnel et la formation n'est pas la même qu'en France ou que dans les nations candidates au titre. Difficile alors de trouver 30 joueurs aussi compétitifs que chez les autres équipes, bien que la Géorgie affiche de bons résultats désormais.

NOTRE PRONO : 4ᵉ PLACE DU GROUPE

Grâce à une victoire sur le Portugal, et emmenés par ses "Français", on voit bien la Géorgie accrocher le Pays de Galles ou les Fidji également.

PORTUGAL : 16ᵉ NATION MONDIALE EN AOÛT 2023

Meilleur résultat : phases de groupes

POINT FORT : UNE NATION EN RECONSTRUCTION

Depuis quelques années, l'équipe du Portugal se structure, fait appel à des entraîneurs français reconnus, et accueil aussi des joueurs qui évoluent dans nos championnats. D'ailleurs, sur ses 9 derniers matchs, le Portugal n'a perdu qu'à une seule reprise, face à la Géorgie. Repêchés de dernière minute, comme en 2007, les Portugais tenteront clairement leur chance lors du Mondial.

POINT FAIBLE : INEXPÉRIMENTÉ

On l'a évoqué plus haut, mais l'équipe du Portugal ne connait pas, ou presque pas, le niveau en Coupe du monde. En 2007, cette équipe avait notamment perdu 108 à 13 face à la Nouvelle-Zélande. Habitués à jouer face à des "petites nations" européennes, le niveau devrait être bien trop supérieurs cette fois-ci.

NOTRE PRONO : 5ᵉ PLACE DU GROUPE

Il en faut bien et cette année encore, le Portugal ne remportera aucun match selon nous.

