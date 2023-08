Points forts, pronos, points faibles, tout ce que vous devez savoir sur la poule A de la France et la Nouvelle-Zélande

Si vous ne connaissez pas bien la poule de la France durant le Mondial, voici un petit coup de projection sur chacune des équipes afin de vous aider.

France : 3ᵉ nation mondiale en août 2023

Meilleur résultat : finaliste en 1987, 1999 et 2011

Point fort : un mandat 4 étoiles

Les Tricolores vont arriver dans cette compétition avec plus de certitudes qu’ils n’en ont probablement jamais eu dans leur histoire à l’aube d’aborder un tel événement. Avec près de 80% de victoires sous le mandat de leur sélectionneur actuel, les Français s’avancent comme l’un des grands favoris dans ce Mondial. D’autant qu’ils auront l’avantage certain d’être poussés par un public acquis à leur cause.

Point faible : trop de pression ?

Le dernier argument, soutien de taille, peut aussi être un point faible. On se souvient qu’en 2007, leurs aînés n’avaient pas résisté à la pression qui entourait l’événement. Cette fois, les coéquipiers du meilleur joueur du monde semblent bien mieux préparés, sereins et sûrs de leurs forces. Mais tout de même, mieux vaut prévenir que guérir.

Notre prono : 1ʳᵉ place du groupe

Nouvelle-Zélande : 2ᵉ nation mondiale en août 2023

Palmarès : 3 titres en 1987, 2011 et 2015

Point fort : des talents uniques

On le sait, les hommes en noir sont pratiquement injouables… lorsqu’on les laisse jouer, justement. Derrière notamment, ils possèdent des éléments aux qualités uniques ou presque sur la scène internationale, qui feront d’eux un nouveau prétendant sérieux au titre cette année. D'autant qu’ils restent sur un très bon Four Nations en 2023. Sans oublier que le Mondial reste leur compétition préférée. Ils l'ont d’ailleurs remportée à trois reprises, comme l’Afrique du Sud.

Point faible : no scrum, no win

Ce qui, en revanche, est ressorti inexorablement des deux dernières années compliquées pour les Néo-Zélandais, c’est que lorsque son pack n’est pas dominateur, la machine s’enraye. Au point de parfois vouloir faire n’importe quoi. Et si en 2023, ils ont retrouvé de l’allant, c’est que la confiance est revenue au même titre que la puissance de son huit de devant. Mais vous le savez désormais : toute équipe qui sera en mesure de leur imposer une grosse présence physique et beaucoup d’agressivité saura peut-être en mesure de leur poser des problèmes. La victoire des Français sur eux en 2021 n’en est d’ailleurs que l’allégorie…

Notre prono : 2ᵉ place du groupe

Italie : 14ᵉ nation mondiale en août 2023

Meilleur résultat : phases de poules

Point fort : les expatriés

Qu'on se le dise, l'Italie a rarement abordé un Mondial avec autant de certitudes dans son jeu. Cela sera-t-il suffisant pour créer la surprise et devancer les deux favoris de la poule ? On ne mettrait pas une pièce dessus. Pourtant, les Transalpins peuvent imaginer une qualification immédiate pour le Mondial 2027 en terminant 3ᵉ de leur groupe. Grâce au talent de leurs joueurs évoluant en France notamment, ils sont d'ailleurs les favoris cette place. Il se dit qu'un petit arrière aux cheveux longs est capable de leur conférer cette touche de folie dont tout le monde a besoin lors d'une telle compétition.

Point faible : le manque de profondeur de banc

L'Italie, c'est bien souvent cette nation qui tient le coup pendant 60 minutes avant de s'effondrer. Et qui a aussi du mal à enchaîner les mêmes niveaux de performances. Peut-être, nous feront-ils mentir durant ce Mondial.

Notre prono : 3ᵉ place du groupe

Uruguay : 17ᵉ nation mondiale en août 2023

Meilleur résultat : phases de poule

Point fort : la grinta

L’Uruguay, comme il est de coutume en Amérique du Sud, ne lâche jamais rien. Sur le pré, les Teros sont de véritables morts de faim capable de déjouer parfois les pronostics. Dernier exemple en date ? Lors du Mondial 2019, où, dix fois moins armés, ils avaient battu les imprévisibles Fidjiens. Preuve en est, avec une équipe très stable par rapport à celle d’il y a quatre ans, que les Ciel et Blanc seront une nouvelle fois très pénibles à jouer.

Point faible : un manque de réservoir criant

Comme souvent avec les « petites nations » coriaces, elles manquent souvent de profondeur de banc et d’effectif. C’est en cela qu’elles sont généralement condamnées à réaliser un exploit ou à titiller un cador de la scène internationale, avant de s’écrouler lors du match suivant. Et si leur calendrier sera plutôt favorable, rappelons tout de même qu’ils auront à se coltiner France et Nouvelle-Zélande, soit 2 des 3 meilleures équipes au monde…

Notre prono : 4ᵉ place du groupe

Namibie : 21ᵉ nation mondiale en août 2023

Meilleur résultat : phases de groupes

Point fort : l'expérience du Mondial

En toute honnêteté, difficile de trouver de véritables points forts à cette équipe namibienne, même si elle possède quelques joueurs intéressants devant notamment. Ce qu’on pourrait lui accorder ? Une forme d’expérience en coupe du monde, elle qui n’a raté aucune édition depuis 1999. Là, elle tentera désormais de remporter son premier match.

Point faible : un passé lourd à porter

On l'a évoqué entre les lignes : la Namibie sera le petit Poucet de cette poule A de la compétition. D'ailleurs, elle pointe au 21ᵉ rang mondial : seul le Chili est moins bien classé actuellement parmi les équipes qualifiées. Face à des nations comme la France ou la Nouvelle-Zélande, cela risque de faire cher à l'arrivée. Pour rappel, en 2007, lors de leur seule confrontation avec les Tricolores, les pauvres Namibiens avaient encaissé un cinglant 87 à 10...

Notre prono : 5ᵉ place du groupe