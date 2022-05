POINT TRANSFERTS. Un autre Toulonnais à Clermont, Laussucq vers l'UBB, Saili sur le départ

On fait le point sur les annonces officielles et les rumeurs qui agite le marché des transferts cette semaine en Top 14 ainsi qu'en Pro D2.

RMC avance que le centre de Toulon Julien Hériteau va débarquer à l'ASM suite au départ de Tani Vili pour l'UBB. Un poste où évoluera aussi le Wallaby Irae Simone. TRANSFERT. Top 14. Le Wallaby Irae Simone (Brumbies) en route vers Clermont

Le demi de mêlée Martin Page-Relo a prolongé jusqu’en juin 2023. RUGBY. Top 14. 5 demis de mêlée à Toulouse la saison prochaine : qui va cirer le banc ?

UBB

Selon le Midol, Christophe Laussucq devrait rejoindre la formation girondine pour se charger de la formation et du recrutement. Notez que le talonneur sud-africain Joseph Dweba sera libéré de sa dernière année de contrat. Il a rejoint les Stormers, engagés dans le United Rugby Championship et bientôt en Champions Cup, avec un contrat de trois ans à la clé. Roumat, Trinh-Duc, Seuteni, Lam, Kitwanga, Paiva, Picamoles et Baggiani quitteront aussi le club à la fin de la saison.



De son côté, Connor Sa a prolongé et devrait être en prêt à Carcassonne.

Sept joueurs quitteront le CO à la fin de la saison : Loic Jacquet, Stéphane Onambélé, Jack Whetton, Pierre Aguillon Bastien Guillemin, Mateaki Kafatolu et Rory Kockott. Départ également de trois membres du staff : Joe Worsley, Nicolas Frize et William Stefan.



Notez que l'arrière de Narbonne Boris Goutard était à Castres la semaine passée.

Gloucester lorgne plus que jamais le 3e ligne anglais Zach Mercer. Ce dernier est sous contrat jusqu'en juin 2023. Le pilier Yannick Arroyo a lui prolongé jusqu'en 2024 et sera prêté à Béziers l'an prochain.

Paris

Juan Martin Scelzo signe son premier contrat Espoir et sera donc lié au club jusqu’en 2024

13 départs au CAB : Victor Lebas, Sevanaïa Galala, Simon-Pierre Chauvac, Thomas Acquier, Peniami Narisia, Soso Bekoshvili, Cody Thomas, Otar Giorgadze, So'otala Fa'aso'o, Steevy Cerqueira, Pierre Tournebize, Kitione Kamikamica, Tedo Abzhandadze



L'excellent Francis Saili va bien quitter le BO. Annoncé sur le départ depuis de nombreuses semaines, il pourrait rentrer en Nouvelle-Zélande à moins que Paris ou Bordeaux ne parviennent à la signer. Yvan Watremez, James Hart et Clément Darbo sont également sur le départ. Simon Augry arrive tout comme Nafi Ma’afu.



USAP

Tevita Cavubati et Andrei Mahu sur le départ, Perpignan lorgne Konstantin Mikautadze (Bayonne). Le Géorgien dispose d'une clause de sortie en cas de non-montée de Bayonne dans l’élite selon le Midol.



Vague de départs au FCG. Après Séguret et Capuozzo, Grenoble voit partir Jérémy Valençot, Luca Di Salvatore, Fabien Guillemin, Arthur Christienne, Ilia Kaikatsishvili et Julien Ruaud. Sans oublier, Benito Masilevu et Jonathan Bousquet, ce dernier raccrochant les crampons à 34 ans.

Le centre presque quarantenaire Vereniki Goneva jouer à Chambéry l'an prochain.

Du mouvement aussi au SUA puisque Falatea, Hocquet, Jegerlehner, Kerdikoshvili, Louvet, Odinga et Salmon ne sont pas conservés. Gérondeau et Ryan arrêtent leur carrière. Dans le même temps, E. Gailleton par à Pau, P. Graou à Toulouse, G. Maravat vers Castres, M. Vanai à Brive. C. Deylaud, D. Ortiz et S. Mirande sont en fin de contrat.



En parallèle, R. Barka et M. Duprat reviennent de leur prêt respectif à Pau et Toulouse.

Béziers

Premier contrat pro pour le pilier sud-africain John-Henry Fincham, qui devient JIFF. Le centre Pau Record prolonge aussi.