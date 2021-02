POINT TRANSFERTS. Médard a fait son choix, Betham sur le départ, Pelo vers Bayonne ?

Le point sur les annonces officielles et les rumeurs qui ont agité le marché des transferts cette semaine en Top 14 et Pro D2.

Maxime Médard va rempiler pour une saison de plus au Stade Toulousain comme nous l'apprend le Midi Olympique contrairement à son "bro" Yoann Huget qui prendra sa retraite dans quelques mois.

Le 2e ligne australien Izack Rodda devrait bien repartir chez lui en fin de saison pour évoluer avec les Reds. Pour rappel, Lyon vise l'ouvreur néo-zélandais Sopoaga. TRANSFERT - Le LOU va rugir avec l'arrivée du Black Lima Sopoaga

Le 3/4 australien Peter Betham ne sera pas conservé par Clermont mais pourrait rebondir ailleurs en Top 14.

La Section aimerait conserver l'Australien Matt Philip après la fin de son contrat en juin. Le Midol avance que si les discussions n'aboutissent pas, Pau pourrait faire à nouveau appel à Steven Cummings, rentré au pays.

L'Aviron aurait des vues sur le pilier international du Stade Rochelais Vincent Pelo selon Sud Ouest. Il pourrait débarquer en qualité de joker médical d’Ugo Boniface.

TRANSFERTS : Afa Amosa quitte l'UBB pour Bayonne, avec effet immédiat !

Prolongation de trois saisons pour le 2e ligne Victor Moreaux. Une bonne nouvelle pour le SUA qui va perdre plusieurs éléments à la fin de la saison. Le talonneur Marc Barthomeuf pourrait ne pas être conservé. Dans le même temps, l'ailier Louis Gauban a signé son premier contrat pro. TRANSFERTS : l'ancien Toulousain Jaba Bregvadze arrive au SU Agen

Signature du 2e ligne anglais Shay Kerry en provenance de la 2e division anglaise en qualité de joueur supplémentaire.

Maxime Javaux devrait débarquer en provenance de Valence-Romans avec un contrat de trois ans à la clé.

Vannes

Kevin Bly va quitter Vannes pour Provence Rugby. Il a signé jusqu'en 2023.

Selon le Midol, le BO pourrait faire appel à l'ancien tricolore Fabrice Estebanez pour prendre en charge ses 3/4.

Le 3e ligne Reece Hewat pourrait partir pour le Top 14 où la Section paloise lui fait de l'oeil. L'ouvreur Thomas Dubourdeau a prolongé pour deux ans de plus.

L'ailier Marvin Lestremau s'est engagé pour deux saisons avec le SAXV. Vincent Etcheto restera aussi même en cas de relégation.

Prolongation pour le 3e ligne Dimitri Vaotoa.

Prolongation de 2 ans pour le 3/4 Benoit Jasmin et d'un an pour le 2e ligne Christian Van Der Merwe. Notez que Joël Koffi, Bakary Meïté et Julien Rey ne joueront plus pour Carcassonne. La Dépêche parle de retraite pour les trois joueurs mais l'USC a annoncé quatre recrues : le pilier Youssef Amrouni, le 3e ligne Louis-Mathieu Jazeix, l'ailier Kalawati Ravouvou et le pilier Jérémy Boyadjis.

Maro Itoje et Owen Farrell seraient dans le viseur de plusieurs clubs japonais.

Auckland

Rentré en Nouvelle-Zélande, l'ancien Toulonnais Bryce Heem jouera pour les Blues cette saison.