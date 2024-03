POINT TRANSFERT. Coup de maître de Bayonne dans l'affaire Tuilagi ? Waisea sur le départ et l'USAP rafle des piliers

Eh oui, cette saison 2023-2024 n'est pas encore terminé qu'il faut déjà préparer la prochaine du mieux possible. Pour cela, les clubs de Top 14 continuent de faire les yeux doux à Manu Tuilagi...

Bayonne s'empare du dossier Tuilagi

Manu Tuilagi est courtisé, et c'est le moins que l'on puisse dire ! Le joueur aux 59 sélections avec le XV de la Rose est sur les tablettes de plusieurs clubs de Top 14, et devrait atterrir dans notre championnat ! Ce dernier n'évoluera plus aux Sale Sharks, car le club anglais se trouve en difficulté financière, et ne sera plus en mesure de payer le salaire de l'international anglais la saison prochaine.

Ainsi, le joueur de 32 ans a été en discussion avec le MHR, qui souhaite se renforcer au centre du terrain, mais pas seulement. Manu Tuilagi a aussi été en contact avec l'USAP, là où évolue son neveu, un certain Posolo Tuilagi. Toutefois, il semblerait que ce soit Bayonne qui est le plus proche du dossier, également désireux de solidifier sa paire de centres.

L'Aviron avait d'abord dans le viseur le solide Stuart McCloskey, qui évolue avec l'Ulster et le XV du Trèfle (17 sélections), mais la piste s'assombrit en raison de la durée du contrat de l'Irlandais dans sa province. Déjà très actifs sur le marché des transferts, les ciel et blanc ont réussi à enrôler Joris Segonds, Baptiste Chouzenoux, Veikoso Poloniati, Alexander Moon ou encore Andy Bordelais.

6 NATIONS. Comment le jeu au pied du XV de France a muselé le meilleur joueur du pays de Galles ?

L'USAP made in France, Waisea sur le départ

On continue avec les transferts du Top 14, et direction Perpignan qui officialise une nouvelle recrue. Les sang et or vont alors accueillir la saison prochaine le pilier Bruce Devaux, qui était un pur produit du RCT ! À 27 ans, ce dernier s'est engagé jusqu'en 2027. L'USAP aura donc trois nouveaux joueurs à ce poste, avec l'arrivée du talentueux Giorgi Beria de Clermont, et de l'Anglais de Toulon Kieran Brookes.

Si le RCT va donc perdre deux de ses piliers, ce n'est pas tout ! Les Toulonnais sont aussi sur le point de dire au revoir à Waisea Nayacalevu. L'international fidjien aux 40 sélections aurait des touches en Angleterre, chez les Sale Sharks. Le club anglais pourrait donc remplacer le départ de Tuilagi par une autre pointure au poste de centre. Une perte non négligeable pour Toulon.

Ça bouge aussi en Pro D2

Si le marché des transferts s'affole dans l'élite, il n'en est pas moins attractif en deuxième division ! D'ailleurs, ancien pensionnaire du Top 14, Brive va accueillir prochainement plusieurs joueurs. C'est récent, mais Brive a annoncé la venue de deux joueurs supplémentaires pour la saison prochaine, avec pour commencer, Enzo Kiteau. Le jeune pilier de l'ASM (22ans) s'est engagé pour les deux prochaines saisons en Corrèze.

Ce dernier sera suivi d'Hugo Verdu, qui évolue en Nationale 1 du côté de Massy, et qui est le meilleur réalisateur du championnat actuellement. À 27 ans, Pierre-Henry Broncan compte sur l'expérience de ce dernier. Enfin, le CAB espère rapatrier un certain Teddy Iribaren, qui a fait le bonheur de Brive fut un temps. Sept ans après son départ, le joueur de La Rochelle est en discussion avec les noir et blanc, selon nos confrères de La Montagne.

Ensuite, l'actuel leader de la ProD2, Béziers, a réalisé une belle opération en signant Christan Judge, le pilier anglais des Saracens pour les deux prochaines années. Ce dernier viendra combler le départ vers Pau de Jon Zabala.

Enfin, Agen a aussi fait un joli coup avec la venue anticipée de Peyo Muscarditz. Le joueur de Bayonne devait arriver la saison prochaine, mais sera finalement disponible dans les prochains jours, en raison des blessures de Kolinio Ramoka et Harry Sloan.

RUGBY. 6 Nations. La fin de la dépossession ? Ce que la victoire à Cardiff révèle sur l'évolution du XV de France