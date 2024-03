6 NATIONS. Comment le jeu au pied du XV de France a muselé le meilleur joueur du pays de Galles ?

Dominatrice sur l'ensemble du match, l'équipe de France a réalisé une belle performance au pays de Galles. Analyse d'une victoire millimétrée, et d'un homme muselé !

Cameron Winnett a été mué

À seulement 21 ans, Cameron Winnett était le meilleur joueur du XV du Poireau avant le match face à l'équipe de France. Le jeune arrière était un danger permanent dans le champ profond, et ses qualités de vitesse alliées à sa vista lui avaient permis d'allumer des brèches dans les défenses anglaises et irlandaises !

Sous le toit fermé et dans les conditions parfaites qu'offre le Principality Stadium de Cardiff, Cameron Winnett s'imaginait bien se régaler des offrandes françaises. Avant cette rencontre, l'arrière de Cardiff était le joueur qui avait parcouru le plus de mètres avec la balle dans la compétition, avec 260 mètres.

Néanmoins, tout ne s'est pas passé comme prévu, et bien que Winnett ait joué l'entièreté du match, il n'a finalement parcouru que 2,2 mètres, sur le seul et unique ballon qu'il a eu dans le champ profond, sans pression, au quart d'heure de jeu. Une statistique qui prouve toute l'intelligence de Le Garrec et de Ramos, mais aussi la stratégie efficace mise par le staff des Bleus.

En plus de cela, si la dépossession fut un temps en vogue pour le XV de France, cette fois-ci, les Tricolores ont été maîtres de la possession. Ces derniers ont confisqué la balle aux locaux, et ont passé 56% de la rencontre à la conserver.

En plus de cela, l'occupation du XV de France dans le camp gallois a été nettement supérieure, avec 66 % du temps passé dans la moitié du XV du Poireau.

En plus de cela, la ligne défensive des Bleus a été très agressive sur le premier, comme sur le second rideau. Winnett n'a pas pu s'intercaler comme à son habitude après le second centre, en raison de la bonne défense en inversé de Gaël Fickou, en autre. La ligne montait vite, les plaquages étaient efficaces et il n'y avait qu'à observer le visage de Shaun Edwards plein de satisfaction, pour comprendre que le contrat était rempli.

Le Garrec, Ramos et Barré impeccable

Si on vous demandait les faits marquants du match de Nolann Le Garrec face au XV du Poireau, vous nous diriez certainement sa chistera de plus de 30 mètres, ou encore son essai de filou. Pourtant, le demi de mêlée du Racing 92 a complètement annihilé les relances galloises, avec beaucoup de cran.

Réputé pour avoir les deux pieds de manière presque naturelle, ce dernier n'a pas donné le moindre ballon à Winnett, sur la totalité de la partie. Le Breton a multiplié les sorties de camps de près de 40 mètres, rappelant un certain Antoine Dupont dans l'exercice. Sur chaque coup d'envoi gallois, Le Garrec s'assurait d'envoyer le cuire bien en touche, aux abords de la ligne médiane. Ses coups de pied de pression étaient aussi judicieux et parfaitement réalisés. Les flèches Bielle-Biarrey et Damian Penaud pouvaient alors monter dessous pour gêner l'arrière-garde galloise.

Ensuite, son compère du joueur Thomas Ramos a aussi participé à cette stratégie bien ficelée. Si Matthieu Jalibert avait tendance à user du pied lors des dernières rencontre, le Toulousain a quant à lui gardé là gonfle le plus de temps possible. Il n'a pas été rare d'observer d'ailleurs des actions dépassant les 15 phases de jeu, avec un Thomas Ramos qui a fait jouer ses avants sans cesse. Sa complicité et ses automatismes avec les joueurs toulousains ont aussi été une des armes du XV de France ce dimanche, notamment avec Flament et Meafou. Pour le jeu au pied, Ramos a aussi cherché à envoyer le ballon directement en touche, ou bien dans le dos des ailiers gallois.

Enfin, la première cape internationale s'est très bien passée pour le jeune Léo Barré. Si le titi parisien faisait ses débuts sur la scène internationale, il a été à son aise dans le gagne-terrain. Il a fait parler plusieurs fois sa longueur au pied, faisant cavaler l'arrière-garde galloise sur le long terrain de Cardiff. Il a aussi été l'auteur de plusieurs chandelles juste devant la zone des 22 mètres, ne permettant pas de relance dangereuse. Baptême réussi !

