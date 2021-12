POINT TRANSFERT. Coly surveillé de partout, Roumat vers le Stade Toulousain ?

Faisons le point cette semaine sur les rumeurs et les annoncent officielles qui embrasent le marché des transferts.

Racing

Selon Rugbyrama, le troisième ligne français, actuellement blessé, Fabien Sanconnie, devrait rempiler pour encore quelques saisons dans le club francilien. Le Racing semble lui accorder beaucoup de confiance, malgré ses dernières blessures.

Après la blessure de Tetrashvili face à Montpellier, le pilier français du LOU Xavier Chiocci devrait poser ses bagages en tant que joker médical du côté de l'USAP. C'est en tout cas ce que nous rapporte l'Indépendant.

Après les arrivées de Boniface et de Miquel, l'UBB continue de se renforcer. Et de manière très intelligente, puisque le dernier demi-finale du Top 14 serait sur le point, selon le Midi Olympique, de faire signer le centre clermontois Tani Vili (21 ans), ainsi que son compère de club, Sipili Falatea (24 ans). Des renforts de poids, qui viendraient notamment combler les potentiels départs de Païva et Seuteni en fin de saison.

Si le départ de Miquel semble acté, le Stade Toulousain continue également son marché pour les saisons futures. Si l'arrivée de Melvyn Jaminet a été confirmée par RMC SPORT, le champion de France en titre serait sur les tablettes d'un autre Français : Alexandre Roumat. En fin de contrat, le troisième ligne de l'UBB aurait donné son accord, toujours selon RMC SPORT, au club de la Ville Rose.

Après la grosse blessure de Grégory Fichten, le MHR voudrait se renforcer avec la venue d'un joker médical pour la fin de la saison. Et si beaucoup de noms circulent, celui de Lucas Pointud serait le plus avancé. Pour rappel, l'ancien joueur du Stade Toulousain et de Castres, est à l'heure qu'il est sans club.

Si le demi de mêlée montois Léo Coly était déjà courtisé par de nombreuses écuries du Top 14 (Lyon et Toulon notamment), c'est au tour du Racing et du Stade Toulousain de surveiller de près le joueur de 22 ans. Sous contrat jusqu'en 2025, le champion du monde U20 aura l'embarras du choix, tandis que son club demandera certainement une grosse indemnité de libération.

Provence Rugby

Après le demi de mêlée Joris Cazenave, c'est au tour de l'arrière de Nevers Romaric Camou d'intéresser Provence Rugby. L'ancien joueur de La Rochelle serait en contact avancé avec le club d'Aix.