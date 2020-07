Plusieurs anciens All Blacks derrière la création d'une franchise à Hawaï en MLR

Anthony Tuitavake, Jerome Kaino ou encore Joe Rokocoko soutiennent le projet de création d'une équipe à Hawaï.

Le Super Rugby au bord d'une révolution après une proposition des Néo-ZélandaisTandis que le Super Rugby pourrait connaître un boulversemment, le site RugbyPass nous apprend que plusieurs anciens All Blacks sont derrière la création du premier club maori et polynésien à Hawaï. Mais si la proposition de la fédération néo-zélandaise prévoit l'intégration d'une équipe du Pacifique, cette nouvelle franchise vise plutôt le championnat américain, la Major League Rugby. Anthony Tuitavake (MHR, Racing 92), Ben Atiga, Jerome Kaino (Stade Toulousain), Joe Rokocoko (Bayonne, Racing 92) et John Afoa ont soutenu financièrement la candidature de Kanaloa pour rejoindre la MLR dès 2021. Benson Stanley (Clermont, Pau, Montauban) ferait aussi partie du projet. Il avait été question d'une expansion en 2022 mais le retrait des Colorado Raptors a accéléré le processus. Le format du Super Rugby va-t-il encore évoluer ?L'arrivée d'une formation basée à Hawaï dans un championnat majeur avait déjà été évoquée en 2018, notamment en raison de l'exclusion de la Western Force, des Southern Kings et des Cheetahs. A l'époque, le projet de création d'une équipe dans cet état américain était soutenu par des joueurs îliens évoluant en NFL. Après avoir fait accepter leur demande initiale par le siège de la MLR à Dallas, Kanaloa Hawaï a maintenant 90 jours pour finaliser sa candidature et répondre aux critères de nécessaires avant que leur adhésion ne soit officiellement ratifiée avant la saison 2021, explique RugbyPass.





L'objectif est de donner une plus grande chance aux joueurs des Îles de percer au plus haut niveau. "L'impact que nous avons sur les gens à la maison est énorme et vous finissez par découvrir que le rugby est plus qu'un simple jeu", confie Kaino, qui est né aux Samoa. Fidjien d'origine, Rokocoko ajoute que malgré leurs efforts, les joueurs et joueuses du Pacifique "ne sont pas traités de la même manière ni valorisés comme un joueur d'une autre nation." Des joueurs qui deviendront des leaders au sein de leur communauté et qui permettront à la culture polynésienne de grandir et se développer dans le monde, explique Atiga.



