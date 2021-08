PHOTOS. Top 14. L'USAP dévoile ses nouveaux maillots pour la saison 2021/2022

De retour en Top 14, l'USAP a dévoilé ses nouveaux maillots pour la saison 2021/2022. Pas de révolution au niveau des couleurs.

Pas de révolution à l'USAP. On fait dans la plus pure tradition du club pour les nouvelles tuniques qui seront portées en Top 14. Le Sang et Or est présent bien évidement pour le maillot extérieur tandis que le Bleu azur est la couleur qui domine sur le maillot Home. On y trouve aussi plusieurs bandes horizontales de différentes tentes de bleu. Là où le maillot away possède un design géométrique sur l'avant. Notez que les chaussettes seront sang et or sur les deux kits.