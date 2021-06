PHOTOS. Top 14. Le Brennus est-il le plus beau trophée du monde ?

La CDM, la Champions Cup, le Super Rugby... Aucun trophée ne semble arriver à la cheville du Brennus, ni par son histoire, ni par sa classe.

C’est une question qui n’a pas vraiment lieu d’être, mais que l’on finit tout de même toujours par se poser au moins une fois, tant sa symbolique est grande. Le bouclier de Brennus est-il le plus beau trophée du sport ? Par "beau", nous entendions bien sûr initialement "savoureux", "exceptionnel", "convoité". Mais la réponse étant bien trop subjective et dépendante du sport de coeur de chacun, nous avons décidé d’opter pour la partie esthétique dudit bouclier.

Il est beau, convoité, charmant, résistant, et pourtant c’est un simple morceau de bois autrefois gravé dans un petit atelier de maître graveur parisien… Comme quoi pas besoin de ressembler à David Beckham pour avoir la cote ! Malgré tout, il est vrai que l’auréole d’or au milieu de ce support en bois continue de faire son petit effet, même 129 ans après sa création. De même que sa plaque elle aussi façonnée du plus célèbre des métaux nobles avec les noms des vainqueurs bien en évidence, et tout le légendaire qui s’y rapporte. Loin de nous l’idée de penser qu’une Cristina Cordula sommeille en nous, mais pas besoin d’avoir fait l’Institut National de la Création et de la Mode pour reconnaître la magie de ce bout de bois. Alors, en ce jour ce finale, profitons-en pour zieuter ce qui se fait ailleurs, et même parfois très loin.

La Champions Cup

6 Nations

CDM de foot

Trophée du championnat gallois de foot

On sait que celui qui vote pour celui-là est également fan de films d'horreur...