PHOTOS. Top 14. Du doré, du noir et du blanc, le CAB dévoile ses nouveaux maillots

Brive a dévoilé ses nouveaux maillots pour la saison 2021/2022 du Top 14. Une tunique blanche pour les matchs à domicile et noire pour les rencontres à l'extérieur.

Crédit image : CAB



A une semaine du coup d'envoi de la saison 2021/2022 du Top 14, le CAB a dévoilé ses nouveaux maillots. Pas de gros changements sur la tunique "Home", majoritairement blanche, avec des bandes noires sur le torse. On note cependant une touche de doré au bout des manches. Elle est aussi présente sur la tunique away au niveau des manches et du col. Laquelle sera noire avec une bande verticale dorée. D'aucuns pourront dire que ça ressemble à de la boue, comme si les joueurs avaient fait du ventriglisse dans une flaque. Notez que la tunique domicile sera officiellement le maillot "Marcel Puget" suite au vote des supporters. "Avec plus de 41% des suffrages lors du vote lancé au début de l'été, vous avez choisi l'ancien demi-de-mêlée sur le coeur des joueurs pour les accompagner tout au long de la saison." Crédit image : CAB