PHOTOS. RUGBY. Les Stades du Top 14 réimaginés par l'IA sont totalement extravagants !

Via Instagram, le compte officiel du Top 14 a demandé à l'intelligence artificielle de réinventer Marcel Deflandre, Ernest-Wallon, Chaban-Delmas ou encore Jean-Bouin et Mayol.

Vos Matchs de Rugby Castres/Toulouse et Clermont/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?S'il y a bien quelque chose qui marque les joueurs étrangers lorsqu'ils évoluent dans nos championnats, c'est l'ambiance dans les stades. Contrairement à ce qu'on peut parfois voir dans l'hémisphère sud par exemple, les enceintes de Top 14 vont très souvent le plein. C'est notamment le cas à La Rochelle où Deflandre enchaîne les matchs à guichets fermés. TOP 14. L'incroyable série se poursuit à domicile pour la Rochelle !Néanmoins, un stade reste en stade. Et on ne peut pas dire que les enceintes tricolores soient réellement grandioses en termes de style et d'originalité. C'est là que l'IA intervient pour nous offrir une version totalement extravagante de certaines de stades du championnat.

Et le résultat aussi surprenant que déconcertant par moment. À la Rochelle, l'enceinte prend des airs de navire avec ses mâts et sa forme. Il y a presque des emplacements pour les canons.

Du côté de Toulon, le Stade Mayol se transforme également en navire de guerre, mais bien plus moderne sur la rade. On croirait voir une frégate de l'armée française. On n'imagine pas le prix des places et la vue au haut de la tour centrale. "Celui du stade Rochelais ou du RCT seraient incroyables", confie un fan.

Le plus extravagant reste sans doute le stade de Bordeaux où l'IA a carrément décidé d'intégrer des bouteilles de vin géantes autour de l'enceinte. Rien que ça !

Finalement, à Toulouse et Paris, on est sur quelque chose de plus classique dans la présentation. En revanche, l'emplacement serait incroyable. A côté de la Tour Eiffel pour Jean-Bouin et tout proche du Capitol pour Toulouse. "J’imagine même pas la circulation dans Toulouse", a notamment commenté un supporter.