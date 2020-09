Paul Goze : ''Sans aide financière, des clubs seront en cessation de paiement avant la fin de l’année''

Paul Goze exprime la grande inquiétude de la LNR quant à la survie de certains clubs en raison de la jauge de spectateurs à 1000 personnes.

Coronavirus - Top 14. Lyon-UBB reporté en raison de cas de Covid-19, ASM - Agen avancéLe report des matchs n'est pas la seule conséquence directe de la pandémie de Covid-19. S'il n'y avait que ça. Les clubs ainsi que la LNR pourraient s'en accommoder. Ce qui inquiète tout le monde, ce sont les conséquences économiques de la crise sanitaire. Via L'Equipe, le président de la Ligue Paul Goze a dévoilé des chiffres qui ne présagent rien de bon pour le rugby en France. "Nous avions fait une évaluation jusqu’au 31 décembre avec des jauges à 5 000. Les pertes s’élevaient déjà à 54 millions d’euros". Depuis, la jauge dans certaines grandes villes de France dont Toulouse ou encore Lyon a été abaissée à 1 000 personnes. "La situation est donc encore plus catastrophique pour les clubs." Le montant des pertes va donc être revu à la hausse tandis que certaines formations sont obligés de faire passer les partenaires avant leurs abonnés. Il en va de leur survie.

Top 14 - Toulouse contraint de ''sacrifier'' ses abonnés face à Toulon"La jauge à 5 000 permettait d’organiser des espaces réceptifs avec les partenaires et les VIP, ce qui limitait un peu les pertes, alors qu’à 1 000, il n’y a quasiment plus aucune possibilité." Des aides de la part de l'Etat semblent aujourd'hui indispensables. Goze craint que sans elles, des clubs soient en cessation de paiement à la fin de l'année. La LNR fait un rapport hebdomadaire au gouvernement. Mais il y a urgence. "Il faut que l’on aboutisse rapidement à des décisions parce qu’à la fin de l’année il sera trop tard." Exonération des charges et mise en place d’un fonds de solidarité sont au centre des discussions. Top 14 - Stade Toulousain. Didier Lacroix espère une aide du gouvernement pour ne pas ''tenir 3 mois''