Patience, discipline, solidité… 5 ans plus tard, comment le Toulousain Rodrigue Neti a retrouvé le XV de France ?

Il n’a pas la renommée de Romain Ntamack ou Julien Marchand. Pas les courses tranchantes de Pierre-Louis Barassi ni le leadership et le pied droit de Thomas Ramos. Pourtant, comme ses coéquipiers toulousains, le pilier Rodrigue Neti sera titulaire face aux Fidji, ce samedi 15 novembre à 21h10.

Et ce pour la première fois depuis une éternité, lui qui n’avait pas été appelé depuis la fin d’année 2020 et l’Autumn Nations Cup, lors de laquelle il avait fêté ses deux premières sélections en l’absence de tous les joueurs dits "premiums" du XV de France.

2 titularisations inattendues : le staff prépare déjà demain face aux Fidji avec une composition ambitieuseUne consécration et une surprise pour celui qui va connaître seulement sa 3ᵉ sélection, à 30 ans. Une juste récompense pour le Calédonien, qui bénéficie à la fois de la blessure d’Erdocio et du manque de vivier à la pile, autant que de son nouveau statut à Toulouse.

Titulaire au Stade Toulousain

Il est vrai que Rodrigue Neti n’est pas du genre brillant. À son poste si spécifique, il n’a jamais eu la gestuelle de Cyril Baille, ni le punch d’Ellis Genge, pas la réputation d’Ox Nche en mêlée non plus. Lui qui dut d’ailleurs attendre quelque 180 matchs pour inscrire son premier essai avec le Stade Toulousain.

En revanche, au fil des années et de sa capacité de travail, l’homme aux 202 rencontres avec le champion de France en titre a beaucoup progressé sur la discipline et la régularité pour devenir indispensable, sans jamais faire de bruit. Comme le bénévole historique de ton club amateur.

C’était d’ailleurs lui, le pilier gauche titulaire lors des 2 dernières finales du Top 14 disputées par les Rouge et Noir. Une place qu’il entretient depuis la grave blessure à la cheville en juin 2024 qui, jusqu’ici, ne lui a jamais permis de revenir à son meilleur niveau. Et qui était tout sauf prédestinée pour celui qui, durant des années et jusqu’au départ de Clément Castets pour Paris en 2021, ne fut que le 3ème choix à gauche de la mêlée stadiste.

Bref, un joueur de l’ombre et de devoir, dur en défense, stable en mêlée et pas le dernier pour mettre l’ambiance dans le vestiaire rouge et noir. Mais qui, en équipe de France, samedi, aura donc tout du petit bleu comme ses compères de la première ligne Lamothe ou Laclayat.

Dans un cercle très fermé

Avec qui il entrera, au Matmut Atlantique de Bordeaux, dans le cercle très fermé des joueurs absents du XV de France pendant 5 ans ou plus. Comme seuls les Nyanga, Slimani, Skrela et Beauxis surent le faire depuis les années 2000. Quand, plus loin de nous, l’ancien ouvreur ou centre Pierre Dizabo ne sera probablement jamais égalé avec 10 ans d’absence avant de revenir en Bleu.

Et puisque la patience et la résilience demeurent des vertus des sportifs de haut-niveau, notons que chez nos voisins du football, l’ancien ailier marseillais (aujourd’hui à Lens) Florian Thauvin a récemment retrouvé les Bleus après plus de 6 ans d’absence… Avant de marquer moins d’une minute après son entrée en jeu face à l’Azerbaïdjan. C’est tout ce qu’on souhaite au valeureux Rodrigue Neti…