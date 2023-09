Les 5 indispensables pour être le meilleur supporter de l'équipe de France

À l'occasion du Mondial de rugby en France, voici notre sélection de cinq essentiels pour pousser derrière l'équipe de France.

Parce qu'il n'y a pas que les joueurs au rugby, on plonge aujourd'hui dans l'univers frémissant du supportérisme tricolore. Être derrière une sélection nationale, ce n'est pas seulement scander des chants depuis les gradins, se plaindre (parfois) des décisions arbitrales et se lever à la moindre percée. C'est un sentiment d'appartenance, une communion avec les autres supporters et les joueurs. Voici les cinq produits essentiels que nous avons sélectionnés pour vous, en partenariat avec Décathlon.

Le T-Shirt

Aux couleurs de l'équipe de France, ce t-shirt bleu marine est idéal pour montrer votre soutien indéfectible envers les Bleus. On retrouve non seulement le drapeau tricolore sur la poitrine de manière originale sous la forme de bandes. Mais aussi au niveau de la nuque comme sur le maillot officiel de l'équipe de France pour le Mondial. Il vous accompagnera aussi bien lors des deux premières mi-temps que lors de la 3e grâce à une composition principalement en coton qui résiste à tous les éléments. Comme les anciens maillots de rugby, vous pouvez être sûrs qu'il sera toujours en état pour les prochaines éditions du Mondial en Australie et aux États-Unis. Enfin, il est important de préciser que ce produit existe à la fois en adulte, mais aussi en junior.



Acheter le T-Shirt 12€

Le ballon

Comment faire une sélection dédiée aux supporters sans parler du protagoniste de toute rencontre ? Le ballon fait aussi bien partie du rituel d'avant match que de la panoplie du parfait supporter. Qui n'a jamais tapé des drops imaginaires dans le jardin en rêvant d'être celui qui fait gagner l'équipe à la dernière seconde ? D'ailleurs, c'est toujours mieux pour le mobilier familial et la télé que de le faire dans le salon. Se chauffer les muscles avant le coup d'envoi, c'est tout aussi important que les cordes vocales. Ce serait bête d'avoir une crampe au moment de sauter dans les airs pour célébrer un essai. Le ballon, c'est aussi le support parfait pour récolter les signatures de tes joueurs préférés avant l'exposer fièrement sur une étagère dans le salon.

Acheter le ballon officiel 35€

Le maillot

Après le tee-shirt, restons dans le haut du corps, avec le maillot de l'équipe de France de rugby. Lui aussi bleu marine, il représente le maillot officiel domicile replica des Bleus durant ce Mondial. Conçu dans un tissu souple, ce maillot est capable de s'adapter au mouvement de l'utilisateur, tout en garantissant une bonne respirabilité. De quoi supporter au mieux l'équipe de France, durant les deux mois de compétition.

Acheter le maillot officiel 95 €

La casquette

Forcément, lorsque l'on parle d'une sélection dédiée aux supporters de rugby, l'on est quasiment obligé de mentionner la fameuse casquette, qui accompagne de nombreux fans du ballon ovale. Et si vous ne savez toujours pas laquelle choisir, on vous propose la casquette France bleue marine. Décorée d'un drapeau tricolore sur le devant, cette casquette sera parfaite pour vous protéger du soleil, tout en vous garantissant plus de confort avec la présence d'élasthanne, mais aussi de coton. L'accessoire parfait pour suivre les matchs des Bleus, peu importe le temps.

Acheter la casquette 10 €

Le sweat

Dernier vêtement de cette sélection, le Sweat-shirt de rugby aux couleurs de la France. Disponible en taille adulte, celui-ci vous permettra de vous protéger du froid, que ce soit lors du Mondial (qui se termine en octobre), ou même après, avant et après vos matchs. Ce hoodie est aussi là pour vous accompagner durant vos entraînements, grâce notamment à son composant molletonné. Enfin, la capuche du sweat pourra vous couvrir la tête, lorsque cela sera nécessaire.

Acheter le sweat 35 €

L'accessoire qui n'en est pas un : la passion !

Enfin, il y a la passion. Elle coule dans nos veines. Porter les accessoires et les couleurs, c'est bien, mais les porter avec passion, c'est ce qui remplit nos mémoires de fans de sport avec des souvenirs impérissables. C'est elle qui nous pousse à hurler, à applaudir, à chanter à gorge déployée la main sur le coeur lors des hymnes, et à pleurer parfois. Elle est le moteur de l'engagement sans faille des supporters. C'est elle qui les pousse à y croire jusqu'au bout, même lorsque la partie ne se déroule pas comme prévu et qu'il ne reste qu'une poignée de minutes à jouer.

Consultez tous les produits Rugby

Maintenant que le Mondial est lancé, enfilez votre écharpe, saisissez votre ballon et préparez-vous à vivre chaque mêlée avec intensité, en communion avec les joueurs et les autres supporters. Et ce, quelles que soient leurs équipes. Le mondial se vit ensemble !