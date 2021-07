Parti du Racing 92 avec les honneurs, Antonie Claassen rebondit en … Nationale !

Le troisième ligne international Antonie Claassen ne compte pas prendre sa retraite tout de suite. Annoncé en troisième division, il semble reparti pour un tour.

A 36 ans, un repos bien mérité d’Antonie Claassen suite à son départ du Racing 92 n’aurait surpris personne. Pourtant, le troisième ligne annonçait avoir encore de l’énergie pour continuer quelque temps comme joueur. Libéré de toutes obligations auprès des ciels et blancs depuis la fin de son contrat il y a quelques jours, le joueur restera tout de même en Île-de-France la saison prochaine. Les rumeurs l'envoyant également en Fédérale 1, mais c’est bien le Rugby Club Suresnes, évoluant en Nationale, qui héritera donc de l’international français. En effet, l’ancien joueur de Castres et de Brive avait évolué avec les Bleus en 2013 et 2014, ce qui lui avait permis d’accumuler 6 sélections.

Le club du RC Suresnes sort quant à lui d’une saison compliquée. Avec 36.63 points, la décimale étant dûes à des points répartis suite à un match non joué, le club vert et blanc pointait à l’avant dernière place de la 3ème division. Avec seulement 6 victoires dans l’antichambre du rugby professionnel, le club pourra compter sur ce renfort de poids pour espérer faire mieux à l’exercice 2021/2022.